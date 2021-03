Castrol au diapason de Ford

Le spécialiste britannique des lubrifiants poursuit sa collaboration avec Ford en enrichissant sa gamme Magnatec disponible dans le réseau des concessionnaires de la marque.

Commencée il y a plus de 100 ans (c’était en 1914 !) avec une saga tant technologique que sportive, la collaboration entre Ford et Castrol se poursuit avec le renouvellement de la gamme de lubrifiants cobrandée Magnatec. Disponible exclusivement auprès des concessionnaires de la marque à l’Ovale, Ford-Castrol Magnatec est le seul lubrifiant moteur recommandé par le constructeur.

En ce sens, les étiquettes des bidons de la nouvelle gamme, qui comporte en fait cinq produits, ont été modifiées afin de refléter ces changements et de les mettre en valeur auprès des clients du réseau Ford France. Reste que, la véritable innovation se situe au niveau du contenu, dans la mesure où deux produits disposent de la nouvelle technologie Dualock de Castrol.

Disponible dans les formulations 0W-30 D et 5W-20 E, la dite technologie repose sur l’élaboration de molécules actives en mesure de renforcer le film protecteur destiné à protéger les pièces critiques du moteur contre l’usure et les dommages causés par la conduite urbaine (arrêts et redémarrages fréquents). En effet, selon les ingénieurs du centre technologique de Pangbourne, jusqu’à 75 % de l’usure du moteur se produit au démarrage.

Or, dans le cadre d’une moyenne établie sur 50 villes (indice Castrol Magnatec Stop-Start 2014), les automobilistes peuvent démarrer et couper leur moteur jusqu’à 18 000 fois par an. Dans ce contexte, et ceci en fonction des résultats par rapport aux limites d’usure des tests de l’API SN et de l’ACEA, la nouvelle technologie Dualock réduirait jusqu’à 50 % l’usure moteur liée à des températures toujours plus élevées. Un gain substantiel, s’il en est. A noter que tous les lubrifiants Castrol Magnatec en Europe sont certifiés bilan carbone neutre conformément à la norme BS PAS2060.