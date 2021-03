Fuchs aux standards internationaux

Afin de coller à l’évolution des normes internationales telles l’API et l’ILSAC, le spécialiste des lubrifiants vient de reformuler son produit Titan GT1 Flex 5 SAE 0W-20.

Lancé en tout début d’année 2020, le produit Fuchs Titan GT1 Flex 5 SAE 0W-20 évolue afin de répondre aux toutes dernières spécifications internationales ILSAC GF-6 et API SP RC, et également aux dernières homologations Mercedes-Benz MB-Approval 229.71 et MB-Approval 229.72. Pour ce qui concerne la première nommée, cette norme de performance introduite en mai 2020 (et subdivisée en GF-6A et GF-6B) remplace la norme ILSAC GF-5. En gros, elle doit fournir une protection accrue contre l’usure des moteurs (en particulier, au niveau de la chaîne de distribution) avec système Start & Stop, et aussi contre le phénomène de LSPI (préallumage à basse vitesse) tout en améliorant la propreté du piston et l’économie de carburant.

De son côté, l’API (American Petroleum Institute) SP RC, pour "Ressource Conserving", est une évolution de la norme API SP également introduite en mai 2020, et rétro compatible avec les spécifications API précédentes telles que API SM, SN, SN plus. Dédiée aux moteurs Essence, la spécification API SP RC a pour objectif d’améliorer l’économie de carburant, de protéger le turbocompresseur et d’être compatible avec le carburant contenant de l’éthanol jusqu’à l’E85.

Un lubrifiant premium de technologie XTL

Partant de là, et ceci pour rappel, Titan GT1 Flex 5 SAE 0W-20 se positionne comme un lubrifiant premium dans la mesure où sa formulation repose sur la technologie XTL chère à Fuchs. Spécialement conçu pour les moteurs downsizés hautement sollicités et à puissance maximale de sortie, ce lubrifiant délivre une économie de carburant substantielle avec à la clé une réduction des émissions de CO2 ; ceci en facilitant le démarrage à froid.

Outre les homologations Mercedes précitées, il répond à d’autres homologations telles BMW Longlife-17 FE+, ou encore Jaguar Land Rover STJLR.03.5006. En outre, les recommandations Fuchs font état, en particulier, des normes Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C962-A1 ou encore Volvo VCC RBS0-2AE. Et puis, au-delà de ce produit remis au goût du jour, Fuchs suit de près la mise en place effective de l’ACEA 2020 plusieurs fois reportée en raison de la crise sanitaire. Normalement, le 2 avril 2021 devrait enfin voir sa publication. A suivre !