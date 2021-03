Réduction de flotte pour Alphabet International en 2020

Le loueur multimarque du groupe BMW a vu son portefeuille baisser de près de 3 % en 2020 au niveau international, retombant à 700 000 véhicules. Alphabet ambitionne de retrouver son niveau d’avant crise dès cette année.

Si la filiale française d’Alphabet, dirigée par Stéphane Crasnier, a vu son parc sous contrat progresser de 2 % en 2020, à 99 000 véhicules, d’autres entités du loueur longue durée ont davantage souffert de la crise sanitaire. Ce qui explique pourquoi Alphabet International, aujourd’hui implanté dans 31 pays, a accusé un repli de sa flotte gérée à travers le monde de près de 3 % l’an passé, retombant aux alentours de 700 000 véhicules. Pour mémoire, la filiale du groupe BMW revendiquait une flotte de 720 000 véhicules fin 2019.

"2020 a été une année difficile pour nous tous", admet Marco Lessacher, PDG d'Alphabet International, qui annonce en prime un ralentissement du rythme de commandes, légèrement au-dessus de 200 000 véhicules, contre 250 000 en 2019. "La légère baisse des commandes était une réaction naturelle à la situation commerciale profondément modifiée, qui a conduit à une réduction des kilométrages, à des demandes de prolongation de contrats et à une demande claire de plus de flexibilité, poursuit-il. Nous avons répondu à cette évolution avec des produits très flexibles, à l’image de notre solution de location AlphaRent."

26 000 électriques et hybrides rechargeables

Dans ce contexte légèrement dégradé, Alphabet International souligne la progression de la demande en voitures électriques et hybrides rechargeables. Un total de 26 000 unités a été mis à la route en 2020, mieux donc que les 21 000 de 2019."Avec notre parcours eMobility, nous avons développé une approche de conseil holistique pour fournir des solutions sur mesure à nos clients", rappelle Marco Lessacher. Et d’ajouter que l’offre AlphaElectric "permet une analyse approfondie de la clientèle qui englobe tout, de la bonne sélection de véhicules à l'infrastructure appropriée sur site, en public et à domicile."

Le PDG témoigne enfin de sa "confiance pour l’avenir" et prévoit qu’Alphabet International retrouve en 2021 son niveau d’activité d’avant crise, ayant comme moteurs de croissance les véhicules électrifiés, une plus grande flexibilité dans tous les domaines et une digitalisation toujours plus personnalisée des services.