Texaco enrichit sa gamme Havoline

Texaco Lubricants lance trois nouvelles huiles moteur dans sa gamme Texaco Havoline ProDS et une nouvelle huile de transmission Texaco Havoline DCT.

Trois nouvelles huiles moteur viennent enrichir la gamme de produits Texaco Havoline ProDS : les huiles Texaco Havoline ProDS RN SAE 0W-20 et RN SAE 5W-30, ainsi que l’huile Texaco Havoline ProDS V SAE 0W-30. Compte tenu de leur dénomination respective, les deux premières ont été spécialement élaborées, via une technologie avancée d’additifs, en vue de répondre aux exigences de Renault en matière d’économies de carburant et de faibles émissions.

Plus techniquement, Texaco Havoline ProDS RN SAE 0W-20 dispose d’une teneur moyenne en cendres sulfatées, phosphore et soufre (Mid SAPS). De fait, elle offre une protection optimale des catalyseurs et des filtres à particules (FAP) essence et diesel des véhicules. En outre, sa fluidité à basse température favorise une circulation rapide du lubrifiant lors des démarrages à froid, avec à la clé une protection contre l’usure. Pour sa part, Texaco Havoline ProDS RN SAE 5W-30, produit typique de "cœur de marché", offre une bonne protection globale contre l’usure et contribue à éviter les dépôts. Evidemment, ces deux produits bénéficient de l’homologation du constructeur français.

Parallèlement, l’huile Texaco Havoline ProDS SAE 0W-30 fait également son entrée sur le marché. Homologuée par Volkswagen, elle est préconisée pour une large gamme de voitures des marques Volkswagen et Audi, ainsi que pour des véhicules utilitaires légers. Une précision. Tous ces produits sont dotés de la technologie "Deposit Shield" de Texaco Lubricants, en mesure d’assurer une protection supplémentaire contre l’usure et ce, avec un film d’huile de seulement 2 microns.

Et puis, au-delà des lubrifiants moteur, la marque Texaco lance à l’échelle européenne une nouvelle huile de transmission Havoline DCT conçue pour les véhicules dotés d’une boîte de vitesses à double embrayage humide. En ce sens, si elle a déjà reçu l’homologation des constructeurs BMW et Volkswagen, elle convient à toutes les boîtes de vitesses présentant ce type d’embrayage. Formulée à partir d’huiles de base synthétiques et d’additifs hautes performances, elle assure une performance "Extrême Pression" renforcée afin d’atténuer l’usure des engrenages, des roulements et de l’embrayage, tout en les protégeant de l’oxydation. En outre, sur le plan du confort d’utilisation, elle optimise la capacité de couple en limitant les à-coups de la transmission.