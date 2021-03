Shell pense aux transmissions automatiques

Outre le fait de conserver son leadership mondial pour la 14ème année consécutive, Shell Lubrifiants lance sur l’Hexagone une nouvelle gamme de lubrifiants pour boîtes de vitesses automatiques.

Pour la 14ème année consécutive, selon le rapport 2020 de Kline & Company sur l’industrie mondiale des lubrifiants (analyse et évaluation du marché tous segments, types de produits et formulations confondus), Shell demeure le premier fournisseur mondial de lubrifiants.

Fondé sur l’exercice 2019, ce rapport montre que Shell a maintenu sa part de marché mondiale de leader (avec 13 % du marché national, en particulier) par rapport à l’année précédente, avec des volumes totaux d’environ 4 500 kilotonnes de lubrifiants, soit environ 5 milliards de litres. Le point essentiel réside dans le fait que ces ventes mondiales ont été réparties presque également entre trois segments et au même pourcentage qu’en 2018 : 34 % pour l’automobile (grand public), 36 % pour l’industrie et 30 % pour l’industrie automobile.

Fort de cette performance, car c’est bien d’une performance qu’il s’agit, le leader mondial n’a pas baissé les bras durant l’année 2020. "En réponse aux défis du Covid-19, notre activité lubrifiants a fourni encore plus de produits haut de gamme sur le marché, jouant un rôle vital dans le maintien du mouvement mondial et de l’efficacité des machines, souligne Carlos Maurer, vice-président exécutif Shell Global Commercial. Pour l’avenir, Shell Lubrifiants élargira son portefeuille de produits afin de répondre à la demande de ses clients qui veulent des produits aux performances améliorées avec des émissions plus faibles, en utilisant moins de ressources naturelles et moins de déchets".

Pas moins de sept nouveaux produits

Au-delà de ses objectifs complètement dans l’ère du temps, Shell, ou plus exactement la Société des Pétroles Shell puisqu’il s’agit de la France, lance sous l’appellation Spirax une gamme complète (avec pas moins de 7 produits) de fluides pour les transmissions automatiques de dernières générations. Evidemment, pour la formulation de ses huiles pour transmissions automatiques à double embrayage (DCT) ou à variation continue (CVT), Shell fait exclusivement appel à des huiles de base de qualité supérieure. A ce titre, la formulation de la Shell Spirax S5 DCT X utilise des huiles de base Shell GTL (Gas To Liquid) produites à partir de gaz naturel, ceci dans le but de garantir à l’huile des performances constantes durant toute sa durée de vie.

Côté applications, ce produit peut être utilisé dans les transmissions, là où un fluide approuvé par divers constructeurs (tel VW G 052 182 ou encore BMW 83 22 0 440 214) est recommandé. Autre exemple, Shell Spirax S6 ATF X. Fluide « multi-véhicules » de faible viscosité formulé à base de technologie de synthèse, celui-ci s’adresse à de nombreux constructeurs et plus particulièrement aux véhicules de General Motors et Ford. Selon Shell, cette huile affiche des performances de friction plus constantes (de 25 % supérieures selon le test de frottement d’embrayage à faible vitesse), tout en apportant une meilleure protection contre la corrosion et l’usure.