Découvrez les lauréats des trophées de la performance client Custeed

Custeed Garagescore a dévoilé les résultats de son édition 2021 des trophées de la performance client. Ce sont 361 groupes et 2 057 établissements qui concourraient pour les activités voiture neuve, voiture d'occasion et après-vente.

Custeed Garagescore, société spécialisée dans le suivi de la satisfaction client, a rendu public les groupes, établissements et marques lauréats, qui ont reçu les meilleurs avis clients. Au total, les résultats de 361 groupes et de 2 057 établissements partenaires de Custeed ont été scrutés et ont été classés selon leur perfiormance en matière d'avis client. Maurel, Auscitain, Lempereur, Dacia, Renault Cavaillon…voici les lauréats.

Meilleure Satisfaction client Atelier Place Top 10 Groupe de + de 5 000 avis NPS 1 Maurel 84,7 2 Lempereur 84,3 3 Nomblot 82,8 4 Synethis 81,9 5 Losange Autos 81,8 6 Jallu Berthier 79,5 7 LS Group 78,6 8 Parascandola 78,1 9 Bodemer 76,4 10 JPV 76 Place TOP 10 Groupes de - de 5 000 avis NPS 1 Auscitain 93,3 2 Deltasavoie 87,8 3 2B Autos 87,5 4 Bourny 87,1 5 Cariti 86,9 6 Autodif 85,7 7 Jean Auto 85,2 8 Daumont 84,6 9 Froment 84,1 10 Barrat 83,2 Place TOP 20 Établissements NPS 1 Nissan Villeneuve Sur Lot 98 2 Opel Lannion 94 3 DPL Honda Meaux 93 4 Audi Beauvais 93 5 Espace MOTORS (Opel Arras) 92 6 Eurogarage Opel Rochefort 92 7 Kia Ales 92 8 Opel Bergerac 92 9 Volkswagen Villaines-sous-Bois 91 10 Peugeot Nomblot Montceau 91 11 Autodif La Valentine 91 12 Kia Chartres 91 13 Alliance Auto (Audi Morlaix) 91 14 Neubauer Entretien Asnières 91 15 Dacia Gap 91 16 Opel Chatellerault 91 17 Ford Quimperle 91 18 Dacia Manosque 91 19 SCA Renault Rueil-Malmaison 91 20 Renault Saint-Raphael 91 Meilleure Satisfaction client VN Place TOP 10 Groupes de + de 800 avis NPS 1 Lempereur 89,4 2 LS Group 88,4 3 Nomblot 88,2 4 Horizon 87,5 5 Losange Autos 86 6 Bruschet 85,8 7 Neubauer 85,4 8 Synethis 85,3 9 Maurel 84,7 10 Parascandola 84,5 Place TOP 10 Groupes de - de 800 avis NPS 1 Sogame 96,1 2 Orlandi Automobiles 94,5 3 Carepolis 93,4 4 Barrat 91,9 5 Froment 91,8 6 Cariti 90,3 7 Lemoine 90,3 8 Grasser 90,2 9 Bourny 90,1 10 CERVINIA 91 90,1 Place TOP 20 Établissements NPS 1 BMW Troyes 100 2 Car Premium 62 (BMW Béthune) 99 3 Kia Dunkerque 99 4 Car Premium (Mini Arras) 99 5 Car Premium (BMW Arras) 97 6 Volvo Clermont-Ferrand 97 7 Mini Chartres 97 8 Volkswagen Draguignan Auto Festival 97 9 Kia Dreux 97 10 Kia Chartres 96 11 Renault Granville 96 12 Peugeot Nomblot Le Creusot 96 13 Toyota Narbonne 96 14 BMW Quimper 96 15 Étoile de Laval (Mercedes-Benz Laval) 96 16 Citroën Melun 96 17 Peugeot G. NEDELEC Brest 95 18 BMW MIRABEAU - Paris 16 95 19 Grands moulins Auto - Renault Remiremont 95 20 Garage de la Residence (Renault Chatou) 95 Meilleure Satisfaction client VO Place TOP 10 Groupes de + de 800 avis NPS 1 Nomblot 86,1 2 Lempereur 85,6 3 Guyot 78,4 4 Maurel 78 5 Losange Autos 77,9 6 Rousseau 76,5 7 Oxylio 76,3 8 Synethis 76,1 9 Bodemer 75,9 10 Jallu Berthier 74,7 Place TOP 10 Groupes de - de 800 avis NPS 1 Hecquet 90,3 2 Horizon 89,9 3 Mourier Automobiles 88,4 4 Fourrage 88,4 5 Grasser 85 6 Nepcar 84,1 7 Carepolis 83,6 8 Aubin 82,9 9 Bayern 82,4 10 SN Diffusion 81,5 Place TOP 20 Établissements NPS 1 Renault Sainte-Geneviève-des-bois 97 2 BMW Troyes 97 3 Peugeot Nomblot Montceau 96 4 Peugeot Nomblot Le Creusot 96 5 Neubauer Entretien Asnières 96 6 Citroën Montgeron 96 7 Car Premium (BMW Arras) 95 8 Toyota Narbonne 95 9 Mercedes Saint-Brieuc 94 10 Car Premium 62 (BMW Béthune) 94 11 BMW Horizon Dieppe 94 12 Renault Ploërmel 92 13 Audi Rouen 92 14 Citroën Sarcelles 92 15 Performauto (Volvo Lens) 92 16 Nissan Saint Brice Sous Forêt 92 17 Mini Avignon 92 18 BMW Saint-Ouen L’Aumône 91 19 Nissan Buchelay 91 20 Car Premium (Mini Arras) 91 Meilleure Conversion de LEADS Place TOP 20 Groupes Conversion (%) 1 Ducreux 54,7 2 Lagasse 52,6 3 Zelus 51,3 4 Parot 43,2 5 Guy Bertrand 43 6 Rouyer 42,5 7 Tunesi 42 8 Barrat 40,9 9 Amplitude 40,5 10 Baldassari 37,8 11 Sarmeo 37 12 Huillier 36,6 13 Riviera Car Center 35,6 14 Nomblot 35,4 15 Lancien 34,8 16 Moretto 34,5 17 Lempereur 34 18 Carepolis 34 19 St Clair 34 20 Palau 32,5 Place TOP 20 Établissements Conversion (%) 1 Renault Cavaillon 78 2 Peugeot Nomblot Chalon Sur Saône 59 3 Volvo Clermont-Ferrand 57 4 Renault Manosque 57 5 Ford Toulouse Auto Services 55 6 Maurel Rodez (Peugeot) 52 7 Peugeot Nomblot Mâcon 47 8 Kia Caen 47 9 Renault Arles 45 10 Renault Gap 45 11 Renault Draguignan 45 12 BMW Cholet 43 13 Ford Clermont-Ferrand 43 14 Peugeot Nomblot Villefranche-Sur-Saône 43 15 Mercedes Saint-Brieuc 42 16 Renault Montélimar 41 17 Renault Dijon 40 18 Cavallari Volvo Cannes 40 19 Toyota Autosprinter Aix-en-Provence 40 20 Opel Angoulême 39 Meilleure satisfaction client ATELIER / VN par marques Place TOP 20 Marques catégorie APV NPS 1 Dacia 85 2 Peugeot 84 3 Renault 80 4 Citroën 80 5 DS 79 6 Volvo 79 7 Honda 79 8 Hyundai 79 9 Lexus 79 10 Kia 78 11 Škoda 77 12 Alfa Romeo 77 13 Toyota 76 14 Audi 76 15 Suzuki 76 16 Nissan 75 17 Volkswagen 74 18 Opel 74 19 MINI 74 20 Fiat 72 Place TOP 20 Marques catégorie VN NPS 1 DS 95 2 Volvo 90 3 Peugeot 89 4 Lexus 89 5 BMW 88 6 Citroën 87 7 Land Rover 87 8 MINI 87 9 Nissan 86 10 Dacia 86 11 Renault 86 12 Kia 85 13 Mercedes-Benz 83 14 Fiat 82 15 Alfa Romeo 82 16 Mazda 82 17 Opel 81 18 Volkswagen 81 19 Škoda 80 20 Honda 80

Lire aussi : GPDA : Le groupe Progeda affiche la meilleure e-réputation