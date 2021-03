Luca de Meo a annoncé la production à venir de 5 nouveaux modèles en Espagne.

Renault va construire cinq nouveaux modèles en Espagne

Luca de Meo, le directeur général de Renault, a annoncé la production à venir de cinq nouveaux modèles dans les usines de Valladolid, Palencia et Séville. Il est question de deux B-SUV et de trois propositions du segment C, mais aussi de moteurs hybrides et de boîtes de vitesses.