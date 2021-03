Veedol sponsor de LB Racing pour les courses de Rallycross 2021, 2022 et 2023

Depuis 2 ans la marque de lubrifiants Veedol sponsorise Laurent Bouliou et sa Team LB Racing, pilote en championnat de France de Rallycross catégorie Supercar. Le Rallycross est une discipline de sport automobile se déroulant sur circuit fermé alternant surface en terre et surface en asphalte. Les voitures de Rallycross sont sensiblement identiques à celles utilisées en rallye, mais les puissances avoisinent les 600 chevaux dans la catégorie reine, la Supercar.

LB Racing est un Team créé par Laurent Bouliou en juin 2015 dans le but de participer au Championnat de France de Rallycross et certaines manches du championnat d’Europe de Rallycross.

Après avoir remporté la Route du Rhum avec le bateau Veedol AIC, la marque continue le sponsoring avec LB Racing depuis 2019 et prolonge son partenariat jusqu’à 2023.

En 2020, malgré des conditions particulières, LB Racing remporte la course de l’Essay et lance sa vidéo Alpha Tango- LB Racing sur les réseaux sociaux. La première course est prévue le 21 et 23 mai à Essay.

Qui sommes-nous ?

Veedol est une marque historique qui existe depuis plus d’un siècle un peu partout dans le monde. Elle a existé en France pendant de longues années avant de se retirer. En 2018, le distributeur DLBC signe un accord de licence avec la Tide Water Oil Company pour redévelopper la marque en France sur les marchés automobiles et agricoles. De l’énergie et une vigueur nouvelle ont été insufflées à la marque renouvelant un engagement pour la qualité, le service et la proximité avec un seul objectif : être l’une des plus grandes marques de lubrifiants.

Veedol dans le sport

En 2018, pour relancer la marque Veedol en France, nous avons sponsorisé le bateau Veedol-AIC en class40 pour la Route du Rhum 2018. Notre skipper, Yoann Richomme remporte l’édition 2018 dans la catégorie class40. Il a rallié la Guadeloupe depuis Saint-Malo en 16 jours, 03 heures, 22 minutes et 44 secondes.

Pour 2019, Veedol était présent aux 24 heures du Nürburgring en Allemagne avec l’équipe Adrenalin Racing. Les 24 heures du Nürburgring sont une course automobile d’endurance d’une durée de 24 heures.

En 2020, Veedol avec sa team Rossi 4X4 participe à l’Africa Eco Race. Cette course dans le désert a eu lieu en janvier 2020. L’Africa Eco Race est un rallye-raid international.

Pour 2021, une voiture Veedol participera au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Cet événement rassemble chaque année des femmes de 18 à 71 ans, de nationalités différentes au cœur du désert marocain.

Retrouvez toutes l’actualité des courses à venir en 2021 sur : rallycrossfrance.com ou suivez-nous sur veedol-france.fr ou sur les réseaux sociaux avec Facebook sur notre page Veedol, Youtube sur notre chaîne Veedol France et Linkedin sur la page DLBC.