Luca Neyroz est nommé directeur marketing de Toyota France

Au 1er avril 2021, Luca Neyroz occupera la fonction de directeur marketing de Toyota France. Il succèdera à Ludovic Billiet qui rejoint Toyota Motor Europe pour devenir directeur général des divisions produit et marketing pour les véhicules des segments A, B et D (Aygo, Yaris, Yaris Cross, Mirai, D-SUV électrique).

Diplômé de l’EFAP en marketing et communication, Luca Neyroz entame sa carrière en agence de publicité à Londres et Bruxelles chez Dentsu et Saatchi & Saatchi comme responsable business européen de clients tels que Yamaha, MBK, Bridgestone, Lexus et Toyota.

En 2012, Luca Neyroz intègre Toyota Motor Europe en tant que directeur général communication et marque, principalement en charge des campagnes de lancement 360° de tous les modèles phares de la marque en Europe. Au cours de ces années, il participe activement à la stratégie de marque, en particulier à celle de l’hybride ainsi qu’au lancement de la plateforme Start Your Impossible, liée au partenariat des Jeux Olympiques et Paralympiques.

À partir de 2018, Luca Neyroz devient responsable product planning & marketing management. Dans cette fonction, il contribue au renouvellement de la gamme avec les lancements européens des nouveaux modèles Toyota : C-HR, Corolla, RAV4, Mirai et Yaris, ainsi qu’à la préparation des lancements des Yaris Cross, Aygo et D-SUV électrique.

Au 1er avril 2021, il rejoint donc Toyota France au poste de directeur marketing en remplacement de Ludovic Billiet qui occupait cette fonction depuis 2015.

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce et de Management de Tours (ESCEM), Ludovic Billiet a travaillé pendant 9 ans chez Peugeot dans des fonctions produit, pricing et comme chef de marchés. Il rejoint Toyota France en 2008 où il occupe successivement les fonctions de chef de marque et chef du département produit et prix à la direction marketing, puis de responsable régional ventes à la direction des ventes.