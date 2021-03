Nissan poursuit son aventure en Formule E

Le constructeur japonais a confirmé son engagement dans la discipline jusqu’à la saison 2025/2026. Nissan sera donc au départ des courses lors du lancement de la nouvelle ère dite Gen3.

Nissan reste en piste. Le constructeur japonais a annoncé, mercredi 24 mars 2021, sa décision de poursuivre l'aventure en Formule E ABB FIA. Le constructeur japonais, seul nippon inscrit dans la compétition de monoplaces 100 % électriques, doit prendre le départ des courses jusqu'à la fin de la saison 2025/2026 qui sera la 12e de l'histoire de cette discipline automobile totalement urbaine.

De fait, l'équipe Nissan e.dams, vice-championne du monde en titre, va connaître la Gen3, la nouvelle génération de règlement qui rendra les voitures plus performantes, à partir de 2022/2023. "Nous avons obtenu d'excellents résultats au cours de nos deux premières saisons et l'annonce de notre engagement à long terme en Formule E est une étape-clé, a déclaré Tommaso Volpe, directeur des programmes sportifs de Nissan. Nous sommes entrés dans ce sport avec une volonté de débuter par un transfert technique de la route à la piste. Et en poursuivant notre programme de course jusqu'à l'ère Gen3, nous avons l'opportunité de boucler la boucle avec un transfert technique de la piste à la route."

Car en effet, les deux premières saisons ont été réalisées en profitant des avancées technologiques de la Nissan Leaf. Le constructeur entend donc faire le cheminement inverse et s'appuyer sur ses découvertes faites en compétition. Et Ashwani Gupta, directeur opérationnel de Nissan d'insister sur le sujet : "Nous voulons concevoir et construire des véhicules électriques qui transforment la façon dont les clients se connectent et se déplacent, et nous permettent tous d'œuvrer pour une société durable. La Formule E permet à Nissan de mettre l'enthousiasme, l'énergie et l'environnement au premier plan, mais aussi de trouver des moyens d'abaisser les coûts techniques et technologiques pour démocratiser le VE".