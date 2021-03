Renault Trucks étoffe son offre 100 % électrique et l’offre de variantes de batteries de moyen tonnage se diversifie : les Renault Trucks D et D Wide Z.E. peuvent désormais être équipés de packs de batteries de 66 kWh.

Face à la crise, Renault Trucks parie sur l'électrique

Malgré une baisse de 24 % de ses ventes en 2021, Renault Trucks a su maintenir ses positions. Dans un marché toujours affecté par la crise, le constructeur nourrit un objectif ambitieux : 100 % de ses véhicules sans énergies fossiles en 2040.

Dans une année marquée par une crise sans précédent, Renault Trucks a fait preuve de résilience. Si la marque hexagonale a accusé une baisse de volumes à 41 117 véhicules facturés en 2020 (-24 %) dans le monde, elle a su maintenir ses parts de marché, en particulier dans l’Hexagone. En France, le constructeur a écoulé 17 937 véhicules, soit une part de marché de 28,3 % sur les plus de 6 t. Sur le Vieux Continent, sa part de marché atteint 8,5 %.

Autre indicateur positif : le dynamisme de l’activité occasion. Renault Trucks enregistre en effet un volume record de facturations avec 10 308 VO facturés, soit une hausse de 9 % par rapport à 2019. "En France, un camion d’occasion sur 3 vendu est un Renault Trucks. C’est une excellente performance !", souligne Christophe Martin, directeur général France de la marque. Pour accompagner l’essor de cette activité, le constructeur peut s’appuyer sur sa Used Trucks Factory ainsi que son dernier Used Truck Center situé à Saint-Priest, qui a vendu plus de 3 000 VO l’an dernier.

Du côté de l’après-vente, l’activité a évidemment été marquée par les mesures de confinement. Le chiffre d’affaires pièces de rechange affiche un recul de 9 % en 2020 avec une baisse drastique en mars-avril 2020 en lien avec le taux d’utilisation des véhicules. La reprise du marché a ensuite permis au constructeur de revenir à un niveau équivalent à celui de l’année précédente, dès le second semestre.

Renault Trucks accélère son électrification

Dans un marché qui reste perturbé par la situation sanitaire, Renault Trucks entend poursuivre son développement en investissant massivement dans la mobilité électrique. Son objectif ? Faire que les véhicules électriques représentent 10 % du volume total de ses ventes en 2025. En 2030, ils en représenteront 35 %. Avec pour objectif final de proposer, en 2040, 100 % de ses véhicules sans énergies fossiles.

A cette fin, la marque tricolore a démarré la production de série de sa deuxième génération de véhicules électriques, dans son usine de Blainville-sur-Orne (14). Aujourd’hui, elle propose l’une des gammes les plus larges du marché avec cette motorisation, qui s’étend de 3,1 à 26 tonnes (Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. et Master Z.E.). Des investissements sont prévus pour étendre, à terme, l’électrification de la gamme. Dès 2023, une offre électrique sera ainsi disponible pour chaque segment : distribution, construction et longue distance.



Renault Trucks ne néglige toutefois pas les autres énergies alternatives dans son plan de développement. Le groupe s’est notamment rapproché de Saipol, filiale du groupe Avril, pour proposer des véhicules roulant au B100. Au total, 1 000 commandes de véhicules compatibles avec ce carburant alternatif sont visées en 2021.