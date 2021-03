Vroomly Academy : une aide à la digitalisation des ateliers

En réaction aux résultats de son étude sur la digitalisation des comportements des automobilistes en matière d’entretien automobile, Vroomly lance cinq modules de formation gratuits en ligne pour accompagner les garages.

Un automobiliste sur deux effectue une recherche sur le web avant de se rendre dans un garage : c’est un des éléments qui ressort de l’étude réalisée par Vroomly. Cette dernière, dont les résultats sont parus récemment, met en lumière l’accélération de la digitalisation de l’entretien automobile. Un phénomène qui a poussé le comparateur de garages à organiser un webinaire mardi 23 mars 2021 pour aider les réparateurs à booster leur visibilité sur la toile.

Lors de ce dernier, Benoit Yèche, le directeur marketing de Vroomly a annoncé la création de la Vroomly Academy : "La présence des garages sur le web est désormais incontournable en 2021, nous lançons donc cinq modules de formation sur la digitalisation, composé chacun de trois à cinq courtes vidéos pour accompagner les ateliers. Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous, par simple inscription sur notre site".

La digitalisation en cinq étapes

Au programme : cinq modules qui apprennent aux professionnels de la réparation à gérer leur visibilité sur Internet : Google My Business, Facebook, site internet, e-réputation et enfin, devis et rendez-vous en ligne.

A travers ces courtes vidéos, les garagistes pourront apprendre à gérer leur présence sur le web et à utiliser de nombreuses méthodes, rapides et gratuites, pour augmenter leur visibilité. C’est notamment le cas des fiches Google My Business, qui agissent comme une véritable vitrine virtuelle. "En seulement 2 heures et sans coût, grâce à la Vroomly Academy, vous pourrez activer ces leviers puissants que sont Facebook et Google My Business, dont le retour sur investissement est extrêmement élevé", ajoute-t-il.

De son côté, le CEO de Vroomly, Alexis Frèrejean, complète : “DRH, commercial, gérant : les casquettes endossées par les garagistes sont nombreuses. Et quand il s’agit de digital, ils ne savent pas forcément comment s’y prendre ou par où commencer. C’est là qu’intervient la Vroomly Academy”.

Et de conclure : "La Vroomly Academy s’intègre parfaitement dans notre ambition de devenir le SaaS des garagistes et d’améliorer l’expérience client. Très fier de garantir un accès simplifié et rapide à tous les professionnels qui souhaitent booster leur visibilité en ligne".

A noter, le premier module consacré à Google My Business est déjà disponible sur le site de Vroomly. Les prochains seront mis en ligne chaque vendredi jusqu'au 23 avril 2021.