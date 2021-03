Tesla autorise le paiement en bitcoins

La marque californienne innove en donnant la possibilité aux clients de régler leur commande de véhicule en bitcoins plutôt qu'en dollars. Tesla promet que cette diversification des modes de paiement dépassera les frontières des Etats-Unis prochainement.

La marque du fantasque Elon Musk sait toujours comment faire parler d'elle grâce à la technologie et l'innovation. Le dernier fait en date ne déroge pas à la règle. Le fondateur de Tesla a annoncé, le 24 mars 2021, par la voie des réseaux sociaux que les clients américains sont désormais autorisés à acheter leur nouveau véhicule électrique en bitcoins, la cryptomonnaie. Une première dans le monde automobile qui avait été promise dès février dernier sans pour autant fixer de calendrier.

"Commander avec une carte" et "Bitcoin" sont désormais les deux propositions visibles sur le site de Tesla aux Etats-Unis. Dans les "termes et conditions", l'entreprise précise que les personnes intéressées devront payer l'équivalent en bitcoins du montant affiché en dollars et que les clients auront un temps limité pour effectuer leur paiement. Une fois passée cette fenêtre, le montant pourra évoluer. Etant donné la volatilité extrême des cryptomonnaies, la plupart des entreprises qui acceptent d'être payées avec la devise virtuelle convertissent immédiatement le montant reçu en dollars.

"La possibilité de payer en bitcoins sera disponible en dehors des Etats-Unis plus tard dans l'année", a également expliqué le patron de la marque de véhicules électriques. Un ensemble de révélations qui a fait bondir le cours de la cryptomonnaie de 4,3 %, à 56 802 dollars. Pour mémoire, Elon Musk a investi 1,5 milliard de dollars dans les bitcoins en février dernier, portant à quelque 5 milliards de dollars le montant de sa réserve entre sa fortune personnelle et les avoirs de Tesla et SpaceX.