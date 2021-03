Kangoo et Express Van, le bain de jouvence des utilitaires Renault

Renault a mis en lumière le renouvellement de sa gamme de véhicules utilitaires légers en présentant les nouveaux Renault Kangoo Van et Express Van. Des modèles disponibles à la commande dès le 1er avril 2021. La version E-Tech 100 % électrique du Kangoo Van est attendue en fin d’année.

Les VUL Renault se refont une nouvelle jeunesse. Mardi 24 mars, lors d’un live "LCV show", le constructeur français a présenté le renouvellement de sa gamme utilitaire avec deux nouvelles offres de fourgonnettes. Le Renault Express Van, modèle d’entrée de gamme ayant pour but de répondre aux besoins essentiels des professionnels, et le Kangoo Van, le modèle "sur mesure" qui apporte son lot d’innovations. En matière de nouveauté, ce dernier possède un accès latéral droit plus large appelé "Open Sesame" (Sésame ouvre-toi).

Le constructeur français, avec sa nouvelle gamme, espère garder sa place de leader européen des VUL. Mark Sutcliffe, directeur de la division véhicules utilitaires Renault, a donné quelques précisions quant à la vision de la marque concernant les utilitaires. La stratégie repose sur trois piliers : "L’extension et le renouvèlement stratégique de notre gamme de VU pour répondre à toutes les attentes des professionnels ; le développement de nos offres dans les services et les solutions personnalisés avec notre marque Pro+ pour répondre à tous les usages des professionnels ; une offre électrifiée avec la propulsion 100 % électrique et hydrogène dans une proposition globale pour répondre à la transition zéro émission du VU", a-t-il précisé.

Le Kangoo Van, toujours plus d’espace

S’il y a bien une innovation à retenir sur le nouveau Kangoo Van, c’est son accès latéral droit. Appelée "Open Sesame", cette modification offre, avec la suppression du montant central, l’ouverture la plus large du marché, avec 1 446 mm (deux fois plus que la précédente version). Sésame ouvre-toi permet un chargement plus facile pour les professionnels en évitant les possibles contraintes des stationnements exigüe qui empêcheraient un déchargement/chargement par l’arrière du véhicule.

Cet aménagement autorise aussi l’ajout d’un ensemble de rayonnages pivotants permettant le transport de 60% de matériel et outils en plus, sans entrer dans le véhicule. Côté sécurité, concernant les chocs latéraux Renault l’assure, "tous les renforts du pied B qui est absent sont incorporés dans la porte avant et la porte coulissante. On a des encrages en haut et en bas, et ce sont ces quatre renforts qui nous permettent d’offrir toute la sécurité nécessaire dans le véhicule".

En plus du "Open Sesame", le Kangoo Van possède une autre innovation du nom d’Easy Inside Rack. Elle se présente sous la forme d’une galerie rétractable de 2 m à 2,5 m (pour la version longue) en haut de la zone de chargement sans rentrer en contact avec le sol et le passager avant droit. Elle permet le chargement d’objets longs comme une échelle, des tuyaux ou des planches par exemple. Avec un volume de chargement pouvant aller jusqu’à 3,9 m3, le Kangoo Van se place parmi les meilleurs de sa catégorie. Pour la version longue, le volume utile s’étend de 4,2 à 4,9 m3 et permet la meilleure longueur de chargement avec 3 548 mm. L’habitacle dispose de 60 litres de rangement dont 7 litres de volume dans la boîte à gant coulissante. Produit à Maubeuge, le Kangoo Van sera commercialisé le 1er avril au prix de 20 700 euros HT.

Droit à l’essentiel avec l’Express Van

Avec l’Express Van, Renault tente de proposer le meilleur rapport qualité-prix. Cette fourgonnette, que le constructeur qualifie de « pratique et efficace », va à l’essentiel pour les professionnels. Le véhicule propose ainsi une longueur de chargement derrière la cloison de 1,91 m à 2,36 (siège passager baissé) et un volume de chargement allant de 3,3 m3 pour la version courte à 3,7 m3 pour la version longue. L’Express Van permet une charge utile de 780 kg pour la version essence et 650 kg pour la version Diesel. Produit à Tanger au Maroc, son arrivée sur le marché reprendra le flambeau de l’ex Dokker Van de Dacia et est disponible aussi depuis le 1er avril au prix de 17 500 euros HT.

La connectivité prend une place importante au sein de ce nouveau VUL. L’Express Van met à disposition de ses utilisateurs une Radio Connect R&Go ainsi qu’un écran tactile 8 pouces, comprenant le système multimédia Easy Link de Renault. Une option qui permet la reconnaissance vocale associable avec Android Auto et Apple CarPlay. Le conducteur a également la possibilité d’utiliser Google Voice, SIRI ou encore d’envoyer et recevoir des SMS. Niveau connectique, l’Express Van possède trois ports USB et un chargeur à induction pour les smartphones, mais aussi quatre prises de 12v pour la recharge des outils.

L’autre argument de ce nouvel utilitaire, ce sont ses aides à la conduite. Parmi elles, "l’assistance de surveillance de vision arrière", se présentant sous la forme d’une caméra stationnée au-dessus des portes arrières. Elle retransmet sur un écran cinq pouces placé à la place du rétroviseur, offrant ainsi une visibilité à moyenne et longue distance au niveau de la poupe du véhicule. Allumée automatiquement au démarrage, celle-ci fonctionne de jour comme de nuit. D’autres systèmes sont incorporés tels que l’avertisseur d’angle-mort, le contrôle de stabilité de l’attelage, le démarrage en pente ou encore l’aide au parking.

La Kangoo Van bientôt disponible en full électrique

Si dans un premier temps, le Kangoo Van est disponible en versions diesel et essence, Renault garanti que sa mouture 100 % électrique sera disponible à la fin de l’année 2021. Répondant au nom de Kangoo Van E-Tech, la fourgonnette sera équipée d’une batterie lithium-ion de 44 kWh pour une autonomie d’au moins 250 km. Six modes de conduite seront proposés.

La marque au losange poursuit ainsi l’aventure du Kangoo Z.E. débutée en 2011. Un service dans l’électrique du constructeur qui s’étend jusqu’aux solutions de recharge. Avec sa filiale Elexent, Renault propose des "solutions de recharge sur mesure et clé en main" pour les flottes. La prochaine étape dans les énergies alternatives sera la présentation en fin d'année du Master Hydrogène développé avec Plug Power.