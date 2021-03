NewMotion a posé plus de 200 000 bornes en Europe.

NewMotion a installé plus de 200 000 bornes de recharge en Europe

New Motion, membre du groupe Shell, annonce avoir dépassé le cap des 200 000 bornes de recharges dans 35 pays. L’entreprise prévoit l’installation en France de 1 100 bornes ouvertes au public d’ici à la fin 2021.

Les bornes de recharge poussent aussi vite que des champignons. NewMotion, annonce avoir installé plus de 200 000 bornes en Europe. Un cap pour le membre du groupe Shell, qui avait mis dix ans à atteindre les 100 000 bornes, en mars 2019. Son réseau s’étend dans 35 pays dont l’Allemagne, l’Italie, la Belgique ou encore le Royaume-Uni. NewMotion a désormais pour objectif de soutenir l’ambition de Shell d’exploiter, d’ici 2025, 500 000 bornes de recharge.

Par ailleurs, la société a récemment signé des partenariats avec plusieurs entreprises telles que Volkswagen Group Charging en Allemagne, Enel X pour l’Italie ou encore Gronn Kontakt aux Royaume-Uni. "En continuant à développer notre réseau d'itinérance par le biais de partenariats notables, nous contribuons à réduire cette inquiétude quant à l'autonomie et, à terme, à améliorer le niveau d’interopérabilité dans toute l'Europe. Nous allons continuer notre recherche de nouveaux partenaires disposant de réseaux ouverts, et désireux de faciliter la recharge des véhicules électriques pour les conducteurs, et nous nous engageons à étendre notre réseau de recharge européen au-delà des 200 000 bornes dans les années à venir", précise Mélanie Lane, PDG de NewMotion.

Installation de 1100 bornes en France d’ici fin 2021

Concernant la France, l’entreprise prévoit d’installer 1 100 bornes ouvertes au public avant la fin 2021. NewMotion, dans son communiqué, affirme se mettre en phase avec les objectifs du gouvernement français. Soit le déploiement de bornes de recharge rapides sur les aires d’autoroute, routes nationales et l’installation de 100 000 bornes de recharge pour la fin d’année. Un budget de 100 millions d’euros est alloué en 2021-2022 pour réaliser cette ambition.