Geotab recrute l’ex-PDG de Mercedes-Benz Connectivity Services

Christoph Ludewig rejoint Geotab en qualité de vice-président OEM Europe. Sa mission consiste à rapprocher le géant canadien de la télématique des constructeurs automobiles dans le but de nouer des partenariats.

Geotab veut développer sa politique de partenariats avec les constructeurs automobiles. Son objectif : installer sa plateforme de remontée de données télématiques MyGeotab comme l’une des références du marché. Le géant canadien vient pour cela de recruter Christoph Ludewig en qualité de vice-président OEM Europe. Cet ancien PDG de Mercedes-Benz Connectivity Services est présenté comme un "pionnier de la mobilité connectée" avec une expérience de plus de 25 ans au sein du groupe Daimler.

Sa mission consistera à nouer de nouveaux partenariats au niveau européen, sachant que la plateforme MyGeotab est actuellement référencée par Mercedes-Benz, GM et Ford. Le potentiel de développement est donc réel. Il travaillera également au développement commercial de l’entreprise sur toute l’Europe avec l'équipe de direction existante.

"Les véhicules connectés et riches en données sont l'avenir de la mobilité et j'ai pu constater par moi-même les avantages que la plateforme ouverte et l'offre télématique intégrée de Geotab apportent aux clients", déclare cette nouvelle recrue de taille pour Geotab.

"Avec Christoph à la barre, nous sommes dans une position solide pour renforcer nos relations avec les principaux constructeurs automobiles européens, alors que nous continuons à nous appuyer sur notre engagement à fournir des produits de classe mondiale à l'écosystème des flottes et de la mobilité, en collaboration avec nos partenaires OEM et notre plateforme", annonce pour sa part Edward Kulperger, senior vice-president EMEA chez Geotab.