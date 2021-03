Nicolas Maure nommé directeur général du groupe Renault en Russie et CEI

Fin connaisseur du dossier russe, après avoir notamment dirigé AvtoVaz, Nicolas Maure vient d'être nommé directeur général des opérations du groupe Renault pour la Russie et les pays de la CEI.

Nicolas Maure va superviser un territoire qu'il connaît bien puisqu'il a notamment dirigé le constructeur russe AvtoVaz de 2016 à 2018. En effet, le français va être nommé, à compter du 1er mai 2021, directeur général des opérations du groupe Renault sur le territoire Russie et CEI. Ainsi, il aura sous sa responsabilité : la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie.

"En Russie, aujourd’hui deuxième marché du groupe en volumes de production et de ventes avec les marques Renault et Lada, la Renaulution est en marche. Nous nous concentrons sur la création de valeur et le développement de synergies au bénéfice de nos marques. Face à ce défi, l’expérience de Nicolas Maure et sa connaissance du territoire Russie et CEI seront un atout" a indiqué Luca de Meo, directeur général du groupe, dans un communiqué.

La mission Turnaround, que présidait Nicolas Maure depuis septembre 2020, va se poursuivre en étant rattachée au conseil d'administration du groupe. Cette mission qui a pour enjeu "la génération de cash et le retour à la profitabilité dès 2023, reste une priorité absolue pour l’entreprise" a précisé Luca de Meo.

Diplômé de l’École Centrale de Paris (1983) et titulaire d’un MBA de l’INSEAD (1985), Nicolas Maure a débuté sa carrière chez Valeo et Faurecia. Il entre chez Renault en 2000 comme directeur des achats de la division pièces et accessoires. Il est ensuite nommé successivement directeur plan qualité en mars 2003, puis directeur général délégué de la Société de Transmissions Automatiques en septembre 2004.

En septembre 2006, il devient directeur de l’usine mécanique Dacia en Roumanie. En août 2008, Nicolas Maure est nommé vice-président Powertrain au sein de Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO), puis directeur de la performance des fabrications du groupe Renault en mars 2013. Il devient en janvier 2014 directeur général du groupe Renault Roumanie et président directeur général d’Automobile Dacia.

En avril 2016, Nicolas Maure est nommé président d’AvtoVaz jusqu’en mai 2018, puis il prendra la présidence du conseil d’administration en juin 2019. Le 1er janvier 2018, il devient directeur des opérations du groupe Renault dans la région Eurasie.