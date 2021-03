TomTom sort la plateforme Navigation for Automotive

Une nouvelle ère technologique s'ouvre chez TomTom avec le lancement de la plateforme Navigation for Automotive. Hébergée dans le cloud, elle joue la carte de l'hybridation pour apporter des services plus en phase avec les habitudes des consommateurs.

Evolution majeure en vue chez TomTom. Le groupe néerlandais a officialisé le lancement de Navigation for Automotive, la nouvelle version de son logiciel de guidage. Un événement pour l'industrie car cette solution, qui emploie des technologies cloud, permettra aux constructeurs automobiles de proposer un niveau supérieur de services.

L'hybridation est le maître mot de cette génération de plateforme puisque l'accès au cloud vient compléter des éléments compris dans l'équipement embarqué. La cartographie, les logiciels d’affichage, de recherche et de routage ainsi que de nombreux modules de navigation sont autant d'éléments qui composent le package. Il sera possible d'ajouter des fonctionnalités tierces telle que l'assistance vocale de Cerence, Amazon Alexa ou Houndify.

"Avec le cloud au coeur de notre nouveau système TomTom Navigation for Automotive, nous offrons le meilleur des deux mondes : la sécurité et le confort d’utilisation d'un système embarqué et l'expérience toujours actualisée et ultra-rapide des applis smartphone", déclare Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive, dans un communiqué. Le cloud permettra en effet d'apporter une puissance de calcul extérieure à l'habitacle.

Premières signatures de constructeurs

TomTom va loin dans l'interaction. Dans la droite ligne de l'expérimentation réalisée avec le concept Renault Symbioz, les capteurs des véhicules pourront alimenter en temps réel le système de navigation. Le véhicule va jusqu'à savoir dans quel couloir de circulation il se trouve et peut mieux indiquer au conducteur la trajectoire à suivre en amont des embranchements. Avec le temps et les mises à jour, cela ouvrira de nouveaux cas d'usage, notamment liés au stationnement.

Une proposition déjà adoptée par certains constructeurs. Pour chacun de ses clients industriels, TomTom a prévu une possibilité de personnalisation des interfaces conducteurs sans précédent. Indispensable compte tenu du dessin des habitacles modernes où les écrans se multiplient.

Le tout dans une redéfinition des logiques d'affichage des informations. George de Boer, directeur marketing de la division TomTom Automotive, ne cache pas l'influence de Tesla dont l'approche technique et technologique a bousculé les réflexes.