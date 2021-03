Ford investit dans son usine espagnole de Valence

Afin de poursuivre sa conversion à l'électrique, Ford vient d'annoncer la production, à partir de 2022, du bloc 2.5 l essence utilisé sur ses modèles hybrides. La production de batteries sera aussi redimensionnée alors que la Mondeo va disparaître des chaînes en mars 2022.

Après un investissement d'un milliard de dollars dans son usine allemande de Cologne, Ford poursuit son électrification européenne en annonçant que sa mécanique hybride serait bientôt produite sur le site de Valence, en Espagne.

Ainsi, le bloc essence 2,5 l Duratec, qui sert de base aux systèmes hybrides que propose Ford, va, à partir de 2022, être aussi produit en Espagne. Pour l'heure, il ne l'est qu'au Mexique, dans l'usine de Chihuahua. Ce quatre cylindres, fonctionnant selon le cycle Atkinson, va ainsi côtoyer sur les chaînes les EcoBoost 2.0 l et 2.3 l "pour lesquels la demande demeure importante" souligne Ford.

A lire aussi : Ford lance sa transition électrique en Europe

Le constructeur a également confirmé un investissement supplémentaire de 5,2 millions d'euros pour soutenir l'augmentation de la capacité d'assemblage de packs de batteries à Valence, à la suite d'un investissement initial de 24 millions d'euros annoncé en janvier 2020.

Cette réorganisation du site espagnol aura notamment pour conséquence de mettre fin à production de la Mondeo en mars 2022. L'américain soulignant qu'en 2020, 39 % de ses ventes à particuliers en Europe étaient des SUV et Crossovers, soit 8 points de plus qu'un an plus tôt. Toutefois, les Galaxy et S-Max feront de la résistance grâce à leur version full hybride.

Rappelons que Ford s'est engagé "à ce que, d'ici mi-2026, 100 % de l'offre de voitures de Ford en Europe soit électrifiée (hybride ou tout électrique) et entièrement électrique d'ici 2030."