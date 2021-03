Le portique de ProovStation trouve une solution de leasing européenne

Pour favoriser le déploiement à l'international de son portique d'inspection, la société ProovStation s'est rapprochée de Peac Finance. Ce nouveau partenaire permettra de proposer des solutions de leasing formatées pour les besoins de la scale-up française.

Après le volet technologique vient le volet financier. ProovStation, qui a démarré la commercialisation officielle de son portique d'inspection automatique des véhicules en septembre dernier, vient d'annoncer, un accord avec Peac Finance (pour Pan-European Asset Company) en vue de faciliter l'accès à son équipement. La société pan-européenne doit accompagner la scale-up française à l'international, avec des solutions de financement de l'équipement.

Plus précisément, à la demande de ProovStation, Peac Finance a créé une formule de leasing valable dans huit pays. Un produit financier taillé sur mesure pour s'adapter aux contraintes des investisseurs. Selon la communication officielle, plusieurs contrats commerciaux européens ont déjà été conclus avec le soutien de PeacFinance sur des clients de renom et d’autres sont en cours pour 2021.

Peac Finance est à l'heure actuelle implanté en Allemagne, en France, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Russie et au Royaume-Uni. "Peac Finance nous apporte cette flexibilité et cette simplicité qui nous permettent de structurer une offre globale et de répondre à une demande pouvant concerner plusieurs pays pour un même contrat commercial" affirme Anton Komyza, CFO de ProovStation. "En outre, les performances de Peac, déjà prouvées dans plusieurs contrats commerciaux pour les clients de ProovStation, nous permettent de conserver une agilité qui fait partie de notre ADN".