BMW France parraine la 7e promotion du Moove Lab

Le programme du CNPA et Via ID a trouvé un partenaire de choix pour la 7e promotion. Le groupe BMW France s'est engagé à parrainer cette édition du Moove Lab et ouvre la porte à des collaborations avec les start-up les plus pertinentes.

A qui le 7 va-t-il porter bonheur ? Pour sa septième promotion, le Moove Lab s'est trouvé un parrain de choix. Lors de la cérémonie de sélection des candidats, qui s'est tenue le 23 mars 2021, les représentants de ce programme de soutien aux start-up imaginé par le CNPA et Via ID ont le plaisir d'accueillir Vincent Salimon, président du directoire du groupe BMW France, qui a engagé son entreprise en tant que partenaire de cette édition.

Dans ce rôle de parrain de la promotion du Moove Lab, "BMW apportera aux jeunes entrepreneurs son expertise et sa vision prospective sur les grands enjeux de mobilité", a-t-il été expliqué. "BMW Group accélère son offensive technologique avec une réorientation complète vers la mobilité électrique, le numérique et l’économie circulaire, et a pour ambition ultime que la voiture la plus vertueuse soit une BMW", s'est exprimé Vincent Salimon à cette occasion. A travers ce programme, nous souhaitons être un véritable catalyseur de nouvelles solutions de mobilité."

Pour les candidats à l'intégration du Moove Lab la promesse est alléchante. Certaines de ces solutions pourraient être intégrées dans nos filiales BMW Finance et Alphabet, a fait savoir le président du directoire de la filiale hexagonale. Et celui-ci de compléter : "plusieurs startups offrent des solutions ayant une dimension européenne, valeur essentielle du BMW Group". Une perspective à inscrire dans la droite ligne des dernières initiatives prises par la maison bavaroise dont, on se souvient en 2016, la création des "BMW Tech dates" tremplin pour les start-up françaises vers le BMW Startup Garage à Munich.

Le pôle NextMove se joint à la partie

Outre BMW, le Moove Lab a accueilli un autre nouveau venu, le pôle de compétitivité NextMove (anciennement Pôle Mov'eo). Implanté sur les régions Normandie et Île-de-France (soit 70% de la R&D automobile française), NextMove incarne, anime et promeut la "Mobility Valley", un territoire d’excellence européenne où sont inventées, développées, expérimentées et industrialisées les solutions pour relever les défis de la mobilité.

NextMove est ravi de rejoindre l’aventure Moove-Lab en tant que partenaire. Face aux transformations majeures de notre filière il est indispensable de renforcer nos synergies afin de favoriser l’innovation et l’entreprenariat dans les nouvelles mobilités, a déclaré le directeur général, Marc Charlet. Nous mettrons notre expertise au service des 8 start-ups sélectionnées pour leur permettre d’accélérer le développement et la mise sur le marché de leurs produits ou services".

110 dossiers ont été étudiés parmi lesquels ceux de Oke Charge (recharge partagée), Duckt (stationnement et recharge des micromobilités), Batteries for People, Transition-One (retrofit), Flitter (assurances), Vivocaz (carnet numérique) et Reparcar.fr (pièces détachées en économie criculaire)