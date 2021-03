Modélisation en 3D de San Francisco sur la base des données de Here Technologies et grâce aux moyens d'Unity.

Here s'allie à Unity pour imaginer des interfaces de navigation en 3D

L’entreprise de néerlandaise, Here Technologies, et la société américaine, Unity, se sont associés pour établir la future génération d’interface de navigation dans l’automobile. Un démonstrateur a été développé à partir d’une cartographie 3D de San Francisco.

Here Technologies veut révolutionner ses interfaces. Le groupe néerlandais spécialisé dans les contenus cartographiques et les services géolocalisés a annoncé, le 24 mars 2021, sa collaborationavec Unity, plateforme de création réputée pour sa maîtrise de la 3D. Leur intérêt ? Développer une nouvelle génération d'interface homme-machine (IHM) automobile embarquée.

Sur le long terme, le partenariat devrait s’etendre sur "les technologies de localisation pour la conduite autonome, les simulations, la planification urbaine et les jumeaux numériques." Mais dans un premier temps, les deux partenaires ont développé une application de démonstration sur un système embarqué d’info-divertissement. pour ce faire, Here a déversé ses données issues d'une capatation en 3D de la ville de San Francisco dans la plateforme d'Unity qui a pu reproduire l'environnement avec réalisme.

Présenté sur "un large écran", le résultat donne un aperçu du futur de la navigation. "L'objectif de notre collaboration avec Unity est de répondre à la volonté de nos clients de bénéficier d'une expérience de navigation automobile qui soit la représentation la plus fidèle de la réalité" précise Jorgen Behrens, chef de produit chez Here technologie. Pour le moment, 70 villes des Etats-Unis, de l’Europe et de l’Asie, ont été cartographiées en trois dimensions par l’entreprise néerlandaise.

Le marché concurentiel de l'IHM

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se pencher sur le future des interfaces dans l’automobile. Outre Here, Unity a annoncé plusieurs collaborations dans le milieu de l’IHM. Parmi elles NXP Semiconductors ou encore avec Elektrobit, la société d’ingénierie, en partenariat avec Volkswagen pour la gamme des véhicules électriques.

Pour Here, une collaboration avec Unity rime donc avec une entrée sur un segment déjà en plein boom. Mais face aux autres projet d’IHM, les deux entreprises souhaitent se démarquer en associant "des données et services cartographiques de qualité automobile avec un moteur 3D en temps réel avancé". D'après leur projection quant à l'évolution des habitacle cela "apporte des capacités de conception dynamiques et haut de gamme à l'expérience utilisateur automobile en termes de cartes, d'info-divertissement".