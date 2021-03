DBT se prépare à réaliser des acquisitions dans l'industrie de l'électromobilité

Spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques, le groupe nordiste souhaite passer à l'offensive pour croître sur le marché de l'électromobilité. DBT a notamment procédé à une conséquente augmentation de capital, qui financera des acquisitions.

Pour rester dans la course, DBT se dote de moyens. Le groupe nordiste, spécialiste des bornes de recharge et de la distribution d'énergie, a annoncé le 25 mars 2021, avoir acté une augmentation de capital d'un montant de 200 millions d'euros. Validé sous la forme d'un contrat avec Park Capital, ce renfort budgétaire doit ouvrir la voie à des opérations de croissance externe.

"Avec cette nouvelle opportunité de financement exceptionnelle, notre ambition est de porter la valeur du groupe à 400 millions, dans les 5 années qui viennent", s'est exprimé par voie de communiqué, Alexandre Borgoltz, le directeur général de DBT. Ayant passé un an à structurer son entreprise pour s'adapter aux nouvelles conditions de marché dictées par la crise sanitaire et économique, le patron du groupe familial estime son organisation prête à "générer plus de croissance interne par la création d’une filiale de service à la mobilité électrique et faire grandir le groupe par des opérations de croissance externe dans les green-tech et la gestion des énergies".

Lire aussi : DBT prêt à accélérer sur les flottes d'entreprises

DBT a notamment décidé la mise en œuvre d’un nouvel axe stratégique. Celui-ci doit, à l’horizon 2025, faire du groupe français un acteur de référence de la mobilité électrique en Europe. Ce nouvel objectif conduira à l’intégration et au développement de services associés à la mobilité électrique entre autres sujets.

"Nous sommes ravis de poursuivre et d’intensifier le financement de DBT et permettre à ce groupe familial de disposer des moyens pour mettre en œuvre une politique de croissance extrêmement ambitieuse, a partagé Simon Le Reste, directeur général de Park Partners GP. Le montant et la durée de notre engagement attestent de notre confiance dans le projet porté par DBT".