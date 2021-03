Zeplug signe avec SAP Lab

L'installateur de bornes de recharge pour véhicules électriques a été choisi par la société SAP Lab. Cette collaboration devrait s’illustrer par la pose de bornes de recharge directement au domicile des salariés.

SAP Lab est loin d’être borné en ce qui concerne l’électrification de sa flotte. La société a sélectionné Zeplug pour installer des bornes de recharge, directement au domicile de ses salariés français, qu’ils soient en copropriété ou dans une maison individuelle. Ce programme, appelé Flex Charging, vise à apporter aux collaborateurs une certaine souplesse en "complétant le service de recharge de véhicules électriques existant".

Ce nouveau système devrait permettre de contourner les limitations d’infrastructure liées à certains sites qui gênent l’accueil de potentielles nouvelles bornes. Pour les 280 salariés roulant au 100 % électrique au sein de SAP, ce nouveau dispositif devrait faciliter la recharge de leur véhicule.

Flex Charging peut être un bon argument pour convertir les 620 employés de l’entreprise, roulant en véhicule thermique. "Nous sommes très heureux d’accompagner SAP dans leur transition vers la mobilité électrique. Nous sommes convaincus que la mise à disposition de bornes de recharge au domicile des collaborateurs est un véritable accélérateur de l’électrification des flottes", se satisfait Frédéric Renaudeau, le fondateur de Zeplug.

Des bornes de recharge connectées

Toutes les bornes de recharge équipées via ce programme seront connectées au logiciel E-mobility développé par SAP lab France. Celui-ci autorise une gestion des panneaux photovoltaïques et du stockage d‘énergie de bâtiments. Par ailleurs, les gestionnaires de flotte et les utilisateurs peuvent suivre la consommation électrique de leur VE.

Les notes de frais sont envoyées automatiquement à SAP sans que l’employé n’intervienne, permettant un remboursement plus direct des frais de recharge. "Connectés à notre solution SAP E-Mobility, les collaborateurs bénéficient d’un système fiable et intégré directement chez eux", affirme Hanno Klausmeier, président de SAP Labs France. Depuis presque deux ans, SAP s’investit dans la transition électrique de sa flotte. L’entreprise vise la neutralité carbonne d’ici 2023.