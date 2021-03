Porsche Holding Salzburg a bien résisté en 2020

Malgré une année 2020 difficile, Porsche Holding Salzburg limite la casse avec un chiffre d’affaires de 21,54 milliards d’euros, en baisse de 2,8 %. La société autrichienne a commercialisé 654 100 véhicules neufs et 219 800 d'occasion.

Avec un chiffre d’affaires de 21,54 milliards d’euros (-2,8 % par rapport à 2019), Porsche Holding Salzburg redevient la plus importante entreprise d’Autriche. En raison de la pandémie, les ventes de véhicules neufs ont connu une baisse de 14,3 % avec 654 100 unités tandis que celles de véhicules d’occasion se sont maintenues à 219 800 unités (- 1,3 %).

En parallèle, la société qui distribue toutes les marques du groupe Volkswagen et présente dans 29 pays*, a vu le nombre de ses points de vente progresser. En effet, 35 nouveaux sites sont venus compléter les 494 déjà existants. Elle emploie 32 900 personnes, un effectif en hausse de 3,2 %.

"Les conditions du marché ont été difficiles et extrêmement volatiles dans le monde en raison de la pandémie, a indiqué Hans Peter Schützinger, PDG de Porsche Holding. Aucun pays n’a pu échapper à la crise. Nous avons réussi à endiguer les effets de la pandémie mieux que prévu, même si nous avons subi une baisse considérable des ventes de voitures neuves. Malgré tout, nous avons réussi à reconquérir le rang d’entreprise la plus rentable en Autriche (…)."

Pour cette année 2021, Porsche Holding Salzburg s’attend à ce que les conditions du marché restent difficiles, mais selon le communiqué de la société, "un regain économique est perceptible aussi bien en Autriche que sur de nombreux marchés où est présente la société."

Au cours des trois premiers mois, le distributeur enregistre un carnet de commandes record sur la plus grande partie des pays où il est présent. Mais les délais de livraison plus longs de toutes les marques du groupe VW sont déjà perceptibles en raison de la pénurie de semi-conducteurs et des contraintes de production provoquées par la pandémie.

De plus, l’activité Moon, dédié à la mobilité électrique et fournisseur de système, connaît une belle croissance. Pour rappel, Moon a été créée en 2019 dans le but de proposer à ses clients des solutions énergétiques durables, intelligentes et alimentées. L’offre va ainsi de la Wallbox, y compris le stockage à domicile, à la station de recharge rapide en passant par les installations photovoltaïques.

Moon est déjà présente en Autriche, à Vienne et à Salzbourg, et a ouvert un magasin éphémère à Laibach, en Slovénie. la société va poursuivre son développement en Croatie et au Portugal. "Moon est un puissant levier pour rendre la transformation vers l'électromobilité plus facile pour nos clients", précise Hans Peter Schützinger qui estime qu’un "futur neutre en carbone ne peut être réalisé rapidement que si l’offre de véhicules électriques innovants et d’infrastructures de recharge sur mesure est développée conjointement."

* Porsche Holding Salzburg est présent en Europe, mais aussi en Chine, au Japon et en Asie du sud-est (Malaisie, Singapour, Brunei), ainsi qu'au Chili et en Colombie.