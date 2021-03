Stellantis a stoppé la production de cinq usines nord-américaines

A son tour touché par la pénurie de semi-conducteurs, Stellantis a stoppé la production de cinq usines nord-américaines. L'arrêt pourrait durer jusqu'à mi-avril 2021.

Cinq usines nord-américaines du groupe Stellantis ne vont pas produire cette semaine et "jusque début ou mi-avril", a précisé une porte-parole de l'entreprise dans un message transmis à l'AFP. En effet, le constructeur a annoncé être touché par la pénurie de puces électroniques qui affecte l'ensemble du secteur automobile.

Les usines concernées sont celles de Belvidere dans l'Illinois et de Warren dans le Michigan, aux Etats-Unis, de Brampton et de Windsor dans l'Ontario, au Canada, ainsi que de Toluca au Mexique. Elles fabriquent des pick-up Ram 1500, des Jeep Compass et Cherokee, ainsi que divers modèles Chrysler et Dodge.

"Stellantis continue de travailler en étroite collaboration avec (ses) fournisseurs pour atténuer les impacts sur la production causés par les divers problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels le secteur est confronté", a indiqué le groupe.

Une pénurie de composants électroniques en Asie force actuellement les constructeurs automobiles à ralentir la cadence dans leurs usines du monde entier. Les groupes américains General Motors et Ford avaient annoncé dès début février la fermeture de plusieurs sites en Amérique du Nord. Le constructeur japonais Toyota a souligné la semaine dernière que cela allait "affecter la production" dans ses usines au Kentucky et en Virginie occidentale, aux Etats-Unis, et au Mexique. Honda avait également dû stopper la production de ses cinq usines nord-américaines.

Stellantis a également été touché en France avec des interruptions de production dans les usines de Rennes, Mulhouse et Sochaux.