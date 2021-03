Yann Chabert dans le top management de Lancia

L’ex-directeur des ventes de Fiat et Abarth France, Yann Chabert, dernièrement responsable de la zone Europe centrale de FCA, vient d’être nommé responsable marketing et communication de Lancia. La marque dirigée par Luca Napolitano repart sur de nouvelles bases.

Un deuxième fleuron de l’industrie automobile italienne annonce sa nouvelle organisation suite à la fusion entre les groupes PSA et FCA. Après Alfa Romeo, marque désormais dirigée par Jean-Philippe Imparato, c’est à présent au tour de Lancia de dévoiler son top management version Stellantis. L’emblématique marque turinoise, dont l’activité se résume à la commercialisation d’un seul modèle, l’Ypsilon, sur un seul marché, l’Italie, est désormais dirigée par Luca Napolitano. En poste depuis le 19 janvier 2021, il était auparavant directeur des marques Fiat et Abarth pour la région EMEA.

Mission lui a été confiée de donner un nouveau souffle à Lancia, un sacré défi qui se traduit dès aujourd’hui par la nomination d’un nouvel état-major dans lequel figure un français, Yann Chabert, salarié de FCA depuis 1996, qui fut notamment directeur des ventes et marketing de Fiat et Abarth en France. Il rejoint Lancia en tant que responsable du marketing et de la communication. Il était dernièrement responsable de la zone Europe Centrale de FCA.

Luca Napolitano s’est également entouré de Paolo Loiotile en tant que responsable des produits, ex-responsable de la planification des produits Fiat, Abarth et Lancia pour la région EMEA. Viennent ensuite Erica Valeria Ferraioli en tant que responsable de la tarification et Roberta Zerbi en tant que responsable de la marque en Europe, deux fonctions que les dirigeantes remplissent également pour le compte d’Alfa Romeo. En plus d’être sous la responsabilité directe de Luca Napolitano, elles reportent également à Jean-Philippe Imparato pour la première et à Maxime Picat, directeur de la région Europe de Stellantis, pour la seconde.

"Nous recherchions une équipe de professionnels pour construire l'avenir de la marque Lancia, en tirant parti d'un énorme potentiel de passion, d'engagement et de vision", déclare Luca Napolitano. Le plus dur commence donc pour cette nouvelle équipe.