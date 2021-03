Cazoo reconditionne et livre les véhicules d'occasion devant la porte des clients depuis sa création en 2018.

Cazoo entre à la Bourse de New-York

La plateforme britannique de véhicules d'occasion est désormais cotée à Wall Street. Grâce à un rapprochement avec une société spécialisée dans les levées de fonds, Cazoo a pu exécuter son plan dans un délai très court.

Cazoo a la cote à New-York. La plateforme britannique de commercialisation de véhicules d'occasion a officialisé son introduction à Wall Street, lundi 29 mars 2021. L'entreprise fondée et dirigée par Alex Chesterman n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a été valorisée à 7 milliards de dollars.

L'opération a été réalisée rapidement. Cazoo ayant eu recours à un SPAC (pour Special Purpose Acquisition Company), soit une entreprise non commerciale dont le seul but est d'acquérir des entreprises désireuses de pénétrer les marchés financiers pour lever des fonds. Dans le cas présent la plateforme britannique a pris la décision de fusionner avec Ajax I.

Cette méthode est de plus en plus employée aux Etats-Unis et en Europe continentale pour gagner du temps. Mais la législation au Royaume-Uni traine à se moderniser. La fuite de Cazoo à Wall Street constitue donc un camouflet pour la City, d'autant que l'opération doit lui permettre de lever 1,6 milliard de dollars afin de financer son développement en Europe.

La plateforme spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion a récemment repris Drover. Fondé en 2018, Cazoo connaît une croissance fulgurante. Employant quelque 1 800 personnes au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Portugal, son chiffre d'affaires devrait s'approcher du milliard de dollars au terme de l'exercice 2021. La société promet notamment une remise en état de toutes les voitures proposées sur son site avec pour objectif de les livrer ou de les rendre disponibles pour les récupérer dans les 72 heures.