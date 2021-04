Veolia renforce ses liens avec Zenride

Le pionnier des vélos de fonction, Zenride, a décroché un contrat cadre avec le groupe Veolia. Chaque salarié pourra demander un vélo pris en charge à hauteur de 70 % par l’employeur.

Les salariés de Veolia partiront de bon matin, sur les chemins, à bicyclette. Le groupe a choisi Zenride, pour la mise en place de vélos de fonction, à destination de chacun de ses salariés. Ce contrat cadre, annoncé le lundi 29 mars 2021, prévoit aussi une prise en charge à hauteur de 70 % du coût du service par l’employeur. Auparavant, seul le personnel rattaché au siège du groupe pouvait bénéficier du service Zenride. Dorénavant, les "autres entités françaises du groupe Veolia" pourront à leur tour, obtenir progressivement un vélo de fonction.

Ainsi, selon le vélo choisi, l’employé devra payer entre 15 et 25 euros par mois. Allant du modèle classique à l’électrique en passant par le pliant, les salariés de Veolia pourront utiliser leur vélo en toute "autonomie". Arnaud Willing-Salleron, directeur de la flotte du groupe Veolia précise : “le déploiement du vélo est l’un des axes majeurs du plan de mobilité du groupe “VEGA Move” qui vise à faciliter la mobilité de nos collaborateurs et à l’orienter vers des solutions plus propres, innovantes et digitales proposées au sein d’un portail unique”.

Le vélo de fonction prend ses marques en France

La start up Zenride, créée en 2018, est le pionnier de la création d’un service de vélos de fonction en France. Depuis, plusieurs acteurs se sont lancés dans ce type d’offre, comme Arval, ALD (avec Azfalte) ou encore Bee Cycle. La crise sanitaire a permis un essor de la pratique du vélo en entreprise, en particulier lors du premier déconfinement. En 2020, Zenride a affiché une progression de 500 % de son chiffre d’affaires en passant d’une dizaine à une soixantaine de clients.

