Les constructeurs français vont investir dans la publicité pour les voitures électrifiées

Dans le cadre de la loi Climat actuellement en pleine discussion au Parlement, visant à réguler le secteur de la publicité, les constructeurs français comptent massivement promouvoir les véhicules électrifiés.

A l'occasion du projet de loi Climat, les marques françaises veulent communiquer plus vert. Selon Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme de l'Automobile (PFA), les constructeurs se sont en effet engagés à consacrer la moitié de leurs investissements publicitaires prévus pour 2021 en faveur des véhicules électriques et hybrides contre seulement 10 % en 2019.

Cette part passera de 60 % en 2022 et 70 % l'année suivante. "C'est un engagement fort de leur part, largement supérieur aux ventes actuelles pour ce type de véhicule", précise Marc Mortureux.

Selon une étude de WWF France, sur les 4,3 milliards d'euros investis par l'industrie automobile en 2019 dans la publicité, 42 % ont été consacrés à mettre en avant les SUV, ce qui correspond sensiblement à la part de marché des SUV en France.

Selon l'organisation non gouvernementale, cela représente un investissement de 2 300 euros par véhicule. "Les citadines et berlines, plus légères et moins émettrices, sont loin de bénéficier des mêmes moyens, note WWF France. L'investissement publicitaire qui leur est dédié est moins important : il est de 1,2 milliard d'euros soit 1700 euros par voiture vendu."