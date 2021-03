La région Grand-Est propose un boîtier bioéthanol à 1 euro

Pour promouvoir l'E85, la région Grand-Est subventionne, auprès des particuliers, l'installation de boîtier homologué par l'Etat à hauteur de 900 euros.

La Champagne-Ardenne est l’une des régions les plus impliquées dans le bioéthanol. L’Aube (10), l’une des plus grandes sucreries de France, produit notamment de l’alcool agricole et du bioéthanol issus de la filiale betterave.

Incorporée depuis la réforme territoriale dans la nouvelle région Grand-Est, la collectivité pousse donc ses habitants à rouler à l’E85. C’est pourquoi elle propose aux particuliers mille boitiers de conversion E85, à 1 euro, à faire installer chez l’un des 172 garages agréés de la région. Octroyée sans condition de ressources, cette aide est plafonnée à 900 eruos par boîtier. Cette opération fait suite à celle qui avait déjà été mise en place en juillet 2020.

Le Grand-Est n’est pas la seule région à proposer des aides, mais elle est la plus généreuse. La région Hauts-de-France prend en charge, sous certaines conditions, 40 % du coût de conversion du véhicule dans la limite de 400 euros. La Somme (80) ajoute une prime de 20 % du coût de la conversion dans la limite de 150 euros. De son côté, la région PACA propose, sans condition de ressources, un chèque transition bioéthanol pour les particuliers, les entreprises et les associations. Pour les particuliers, la région prend en charge à hauteur de 250 euros la fourniture et la pose du boîtier, dans la limite de 50 % du coût. Pour les entreprises et associations, l’aide est accordée pour la conversion de 10 véhicules maximum, soit 2 500 euros. Le dispositif est ouvert jusqu'à la conversion de 10 000 véhicules.

En 2020, l’E85 a représenté 350 millions de litres, soit +4 %. Il est distribué dans 2 360 stations, soit 600 stations en plus par rapport à 2019. Selon La Collective du bioéthanol, 15 000 boîtiers ont été installés en 2020.