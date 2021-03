Volkswagen va étoffer sa gamme européenne avec le Taigo

D’ici la fin 2021, un petit SUV urbain coupé viendra compléter le catalogue de Volkswagen au niveau européen. Le Taigo sera un modèle inspiré du Nivus, son alter ego brésilien. L’usine espagnole de Pampelune en assurera la production.

Volkswagen va tripler la mise sur le segment B-SUV en Europe. Déjà bien représentée dans la catégorie avec les T-Cross et T-Roc, la marque s’apprête à compléter son dispositif avec le Taigo d’ici la fin d’année 2021. Il s’agit d’un SUV coupé, que VW qualifie de CUV (crossover utility vehicle), basé sur le Nivus, un modèle commercialisé par VW au Brésil.

De toute évidence, le Taigo misera sur un design plus affuté que ses futurs compères dont les lignes se veulent plus académiques. Il pourrait qui plus est faire le lien avec le segment C grâce à une longueur légèrement supérieure, de l’ordre de 4,27 m si l’on se fie aux dimensions du Nivus, contre 4,10 m pour le T-Cross et 4,23 m pour le T-Roc. Pour rappel, le Tiguan est pour sa part mesuré à 4,50 m.

Volkswagen en dira plus à propos du Taigo cet été. Pour l’heure, la marque se contente d’indiquer qu’il bénéficiera d’une "multitude de systèmes d’assistance et d’un connectivité de pointe" avec, entre autres, un cockpit entièrement digital. Il sera en outre animé exclusivement par des motorisations essence TSI et disposera de projecteurs à Led de série.

Il est enfin précisé que ce nouveau venu sera produit dans l’usine espagnole de Pampelune où sont actuellement fabriquées les Polo et T-Cross.