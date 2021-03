Mazda propose les solutions de LLD d'ALD Automotive en Belgique et au Luxembourg.

ALD et Mazda étendent leur partenariat européen

Déjà partenaires aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne, ALD et Mazda étendent leur collaboration à la Belgique et au Luxembourg. Les concessionnaires locaux proposent dorénavant à leurs clients les solutions de location de la filiale de la Société Générale.

ALD et Mazda franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration au niveau européen. Le constructeur et le loueur longue durée annoncent qu’un accord de partenariat vient d’être conclu en Belgique et au Luxembourg.

Depuis le 1er mars 2021, les concessionnaires locaux de Mazda proposent ainsi les solutions de location d’ALD à leurs clients, aussi bien professionnels que particuliers. "Nous avons choisi ALD Automotive pour son leadership sur le marché belge et luxembourgeois et avons pour objectif commun de renforcer nos activités BtoB et d'introduire une offre de Private Lease pour notre gamme complète", précise Frédéric Spaenjers, fleet manager de Mazda Motor Belux.

Ce nouvel accord vient renforcer le partenariat existant entre les deux sociétés. ALD Automotive fournit également des services complets de location longue durée pour Mazda aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. "Nous sommes heureux de soutenir Mazda dans la diversification de son offre de mobilité pour ses clients, et espérons pouvoir les aider à se développer dans les années à venir en tant que véritable partenaire", développe de son côté Adrian Porter, le responsable des partenariats chez ALD.

Cette politique de partenariats est au cœur de la stratégie d’ALD Automotive, qui annonce détenir plus de 200 accords avec 10 constructeurs automobiles dans 31 pays et plus de 25 partenaires bancaires dans 17 pays.