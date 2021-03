Renault dévoile les tarifs de son nouveau Kangoo

Après avoir présenté la version utilitaire il y a quelques jours, Renault vient de révéler les prix de la troisième génération du Kangoo dans sa version ludospace. La gamme débutera à 24 900 euros avec, sous le capot, un TCe 100.

Arrivé avec de nombreux mois de retard par rapport au planning initial, le Renault Kangoo sera enfin disponible à la commande à partir du jeudi 1er avril 2021. Pour son lancement, le ludospace, appelé Combispace par Renault, reçoit deux moteurs, un essence TCe de 100 ch et un diesel 1.5 Blue dCi de 95 ch.

Côté finitions, la gamme accueille deux niveaux, Zen et Intens, les deux étant proposés sur chaque motorisation. Les motorisations essence sont facturées 24 900 et 27 900 euros tandis que les versions diesel s'affichent à 25 900 et 27 400 euros.

Cette nouvelle génération dispose de portes avant qui s’ouvrent à 90° et d’un accès au deuxième rang facilité par des portes coulissantes larges de 615 mm. À l’arrière, la banquette peut accueillir trois passagers, même en siège auto. La longueur de chargement est de 2,70 m et le coffre affiche un volume de 775 à 3 500 litres.

Commercialisé en juin prochain, le Kangoo arrive sur un marché dominé par les Citroën Berlingo et Peugeot Riftter qui représentent respectivement 1 177 et 1 116 immatriculations sur les deux premiers mois 2021. Les autres modèles, Opel Combo, Toyota ProAce City, Volkswagen Caddy et Ford Transit Courier font de la figuration avec 548 unités réunies.