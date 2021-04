ABB et Amazon Web Services à l’assaut des flottes électriques

Le processus d’électrification des flottes d’entreprise est enclenché, ce dont veulent profiter ABB et Amazon Web Services. Les deux entreprises s’allient pour développer une plateforme logicielle agrégeant toute les données liées aux véhicules et à la recharge.

Une alliance inattendue voit le jour dans le domaine de la gestion de flotte, plus précisément dans celui de la gestion des flottes électrifiées. ABB et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé une collaboration pour développer une solution numérique de gestion en temps réel des parcs de véhicules zéro émission.

Pas de question de construire un nouveau géant de la télématique venant chasser sur les terres de Webfleet Solutions, Océan, Geotab ou Masternaut. Les deux partenaires entendent se focaliser sur les logiciels et non le matériel. Pour cela, ABB a créé une entreprise spécialisée à Berlin qui développera des "technologies sur mesure, évolutives et rentables pour les exploitants de parcs automobiles qui peuvent être utilisées par tous les constructeurs de véhicules", peut-on lire dans le communiqué commun diffusé par les deux sociétés. Concrètement, cette structure concevra, en lien avec AWS et ses technologies cloud, une solution de gestion de flotte interopérable pour fonctionner avec tous les types de véhicules et d'infrastructures de recharge.

Lancement en 2021

Cette plateforme logicielle sera en mesure de remonter les données des véhicules, par exemple par le biais des boîtiers télématiques montés de série par les constructeurs, mais aussi via les points de charge intelligents. De quoi suivre en temps réel l’état de santé des véhicules, de s’assurer de leur bonne maintenance et d’optimiser les itinéraires en fonction de l’heure, de la météo et des habitudes d’utilisation. Il est également prévu d’intervenir dans la planification de la recharge. Cette nouvelle solution sera déployée au second semestre 2021.

"Notre expertise combinée soutient l'objectif commun de rendre la gestion de flotte de véhicules électriques plus simple et plus accessible, déclare Frank Muehlon, président de la division eMobility d’ABB. Cette nouvelle solution révolutionnera le monde de la mobilité électrique en intégrant le matériel et les logiciels VE dans un seul écosystème pour offrir une expérience utilisateur transparente".