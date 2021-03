Audi va brancher ses VO âgés à Audi Connect

Dans le cadre de l'évolution de son label occasion, qui couvre désormais les véhicules allant jusqu'à 8 ans d'âge, Audi France prépare une solution de connectivité dont elle équipera chaque exemplaire. Un process qui va être rôdé d'ici la fin du premier semestre 2021.

Audi va moderniser les véhicules d'occasion les plus anciens. Dans un long entretien à paraître prochainement dans les colonnes du Journal de l'Automobile, François Larher, le nouveau responsable VO de la marque aux anneaux, a révélé qu'Audi prépare une solution de connectivité en post-équipement pour les produits vendus sous le panneau Occasion:Plus.

Cette initiative s'inscrit dans le plan d'évolution du label occasion d'Audi, annoncé en juin dernier. Depuis la fin d'année 2020, celui-ci s'est ouvert auxw véhicules de 5 à 8 ans éligibles aux mêmes conditions de couverture que les plus récents. Or, bon nombre de ces exemplaires ne disposent pas de la fonction Audi Connect, soit le service télématique qui permet de suivre l'état de son véhicule depuis l'application du constructeur. La démarche consiste donc à les rendre éligible à la plateforme.

"Nous avons opté pour un boîtier à brancher qui permettra de suivre le véhicule et de fidéliser le client en l'avertissant via son téléphone portable", a confié François Larher. Cet équipement dont les aspects techniques n'ont pas été détaillés "arrivera à la fin du premier semestre ou tout début du second au plus tard". En pratique, Audi France a acté que la connectivité fera désormais partie de la liste des 110 points de contrôle à la reprise d'un véhicule. Les modèles non dotés seront donc systématiquement équipés. "Lorsque le prochain propriétaire en prendra possession, nous l'encouragerons à activer l'option et créer son compte", a expliqué le responsable.

Objectif 41 000 VO en 2021

Pour maximiser la transformation, le levier sera celui des offres de financement et d'entretien. Le client ne payera pas directement le prix du boitier, mais les propositions commerciales annexes devraient le convaincre de sauter le pas. "Au premier semestre, par exemple, nous proposons à tout nouveau souscripteur [aux solutions de financement] une remise de 50 % sur les contrats d'entretien et d'autres remises sur la maintenance et les pièces, quel que soit le véhicule". Tout se fera toujours au bon vouloir du client, assure-t-on chez Audi.

Par ailleurs, Audi connaît un excellent début d'année 2021 avec des ventes VO sous label en hausse de 13 % à fin février. Et la tendance se confirme en mars. Sur l'ensemble de l'exercice, Audi entend réaliser 41 000 ventes au travers des concessions avec ce nouveau label qui traite les véhicules d'occasion de 0 à 8 ans.