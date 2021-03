Kia en dit plus sur son nouveau véhicule électrique EV6

Deux semaines après avoir présenté l’EV6 et dévoilé sa nouvelle charte esthétique, Kia divulgue la fiche technique de son premier véhicule électrique basé sur la nouvelle plateforme E-GMP.

Kia entame une nouvelle ère dans sa gamme de VE. Le constructeur sud-coréen a présenté le mardi 30 mars 2021 les compétences du EV6, le premier modèle qui repose sur sa récente plateforme E-GMP consacrée aux véhicules électriques. Fabriqué en Corée du Sud, il sera commercialisé au deuxième semestre 2021 mais il est déjà disponible à la précommande à partir de 47 990 euros. Comme annoncé précédemment, l’EV6 bénéficie du nouveau langage stylistique de la marque appelé « Opposite United ».

Une capacité électrique qui franchit un cap pour les VE Kia

Kia précise dans son communiqué que nouveau modèle 100% électrique se déclinera en deux ou quatre roues motrices associées à une batterie de 77,4 kWh, permettant une autonomie allant jusqu’à plus de 510 km en une charge. Cette batterie est couplée à un moteur électrique allant de 229 chevaux en deux roues motrices à 325 chevaux pour la version à quatre roues motrices, développant dans ce cas un couple maximum de 605 Nm permettant d’atteindre les 100 km/h en 5,2 secondes.

Selon le constructeur, la recharge de l’EV6 est "ultra-rapide", passant de 10 à 80 % en 18 minutes octroyant un accroissement de son autonomie de 100 km en moins de 4 minutes 30. La recharge est plus flexible grâce à un module de charge intégré (ICCU). Celui-ci incorpore une fonction de recharge inversée V2L qui redistribue l’énergie de la batterie vers l’extérieur avec la capacité de fournir 3,6 kW de puissance.

"EV6 constitue la première étape de l’engagement à long terme de Kia en faveur d’une mobilité durable, accélérant ainsi la transition de la marque, non seulement vers des solutions de transport propres, mais également vers des produits, matériaux et méthodes de fabrication plus responsables", précise le président et CEO de Kia, Ho Sung Song

Kia monte en tension vers l’électrique

Avec son nouveau modèle, la marque met place sa future stratégie qui prévoit une représentation de 40 % des VE, hybrides et hybrides rechargeables dans la totalité de ses ventes pour 2023. Avec ces modèles, le constructeur compte sur un objectif de 1,6 million d’unités vendues par an et 880 000 unités de véhicules 100 % électriques en 2030. L’EV6 est le premier d’une série de 11 futurs véhicules électriques d’ici à 2026. Sept se reposeront sur l’architecture E-GMP et quatre seront d’entre eux reprendront des modèles thermiques existants.

À noter que pour les amateurs de voitures sportives, une version GT sera aussi proposée avec de plus de 500 chevaux, capable de passer du 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 260 km/h.