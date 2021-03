Weeflow connecte SpiderVO à Business Lead

L'éditeur de solutions de gestion des activités VO et le spécialiste de prise en charge des appels téléphoniques entrants vont désormais collaborer. Concrètement, les utilisateurs de SpiderVO pourront opter pour BusinessLead en toute simplicité.

Et un renfort de plus pour SpiderVO. Le logiciel de gestion des activités de vente de véhicules d'occasion est désormais compatible avec la solution de prise en charge des appels téléphoniques de BusinessLead. L'annonce de ce rapprochement technique et serviciel a été faite, mardi 30 mars 2021, lors d'un webinaire animé par Jimmy Cohen et Yannick Fauchille, respectivement patrons de Weeflow et BusinessLead. Midrange, à qui Weeflow délègue une partie de la formation à ses outils, était également de la partie.

En pratique, Weeflow va pouvoir proposer une nouvelle fonctionnalité. Grâce à BusinessLead, les utilisateurs de la solution SpiderVO disposeront d'une technologie capable d'intercepter les appels non décrochés. La société toulousaine a développé un système qui adresse des messages automatiques au client afin de proposer des créneaux de rappel ou de prise de rendez-vous dans le planning des équipes du point de vente. En 2020, elle a traité ainsi pas loin de 1,6 million de leads sur l'ensemble des concessions équipées.

Après plusieurs tentatives, Weeflow semble donc avoir trouvé le partenaire le plus à même de répondre à ses exigences. L'éditeur ayant le vent en poupe multiplie les signatures chez les distributeurs de VO et les réseaux de franchises. Pour gagner en attrait aux yeux des professionnels, il a adopté une stratégie consistant à signer des accords avec des tiers en mesure d'enrichir le périmètre fonctionnel. Cela a notamment été le cas avec Autorigin, Guest Suite ou encore Viaxel.