Le groupe Tuppin Mary devient le groupe Mary

Après le rachat en janvier 2021 de l'intégralité des parts au sein du groupe Tuppin Mary par François Mary, l'ensemble des activités sont désormais regroupées sous le nom de Groupe Mary.

Suite à l'intégration du groupe Tuppin en 2018 et à la cession des parts de son ancien dirigeant David Tuppin en janvier dernier, le groupe présidé par François Mary change de nom : il devient désormais le groupe Mary. A cette occasion, il change également de logo.

Les 23 concessions et agences Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai et Skoda présentes dans les Hauts-de-France sont donc désormais intégrées au sein du réseau Groupe Mary. C’est également le cas de la plateforme de distribution de pièces détachées TDPR ainsi que du centre de livraison AOA à Saint-Quentin (02).

A lire aussi : François Mary rachète la totalité des parts du groupe Tuppin-Mary

Présent en Normandie puis dans les Hauts-de-France depuis 25 ans, le Groupe Mary distribue six marques automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai et Skoda) ainsi qu'une douzaine de marques de motos et cinq marques de cycles. Le groupe est également présent dans la location de véhicules, la distribution de pièces détachées et l’outillage professionnel.

Dans notre édition Spécial 100 groupes 2020, l'ex-groupe Tuppin-Mary affichait un chiffre d'affaires de 821 millions d'euros (2019) et avait commercialisé 21 000 VN, 25 000 VPO et 1 100 motos. Il figurait à la 18e place dans notre Top 100.