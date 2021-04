LeasePlan annonce la vente de ses filiales en Australie et Nouvelle-Zélande.

LeasePlan vend ses filiales en Australie et en Nouvelle-Zélande

SG Fleet vient de se porter acquéreur des filiales de LeasePlan en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le loueur se sépare ainsi de 4 % de sa flotte mondiale, soit près de 75 000 véhicules.

LeasePlan réduit la voilure. Après une année 2020 délicate marquée entre autres par la chute de son résultat net de 37,3 %, à 252,5 millions d’euros, le loueur longue durée a décidé de prendre des mesures fortes. Il a ainsi décidé de vendre ses filiales en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui cumulent 4 % de sa flotte mondiale, soit un volume d’environ 75 000 véhicules, et représentent 4 % de son chiffre d’affaires.

L’acquéreur de ces deux entités se nomme SG Fleet, un opérateur dont le siège est basé à Sydney, en Australie, et qui dispose également de bureaux en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. LeasePlan se désengage totalement de ses filiales pour un montant non communiqué, à quoi s’ajoute une entrée au capital de SG Fleet à hauteur de 13 %.

"Il s'agit d'une acquisition transformationnelle pour SG Fleet qui nous permettra de réaliser un certain nombre de nos objectifs stratégiques", réagit Robbie Blau, le PDG de SG Fleet. Il vante au passage la complémentarité entre ses activités et celles nouvellement acquises auprès de LeasPlan, que ce soit au niveau commercial, du profil client, de la qualité de produit et de la culture de service.

Cette opération permettra à SG Fleet de revendiquer une flotte de 250 000 véhicules sous contrat, pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars. Elle devrait se conclure en milieu d’année 2021, sous réserve des approbations réglementaires.