Kuantic incorpore l’électrique et l’hybride dans sa plateforme de données télématiques

Kuantic a annoncé l’intégration des modèles hybrides et électriques dans ses outils télématiques. Pendant six mois, le groupe a effectué des tests en collaboration avec PSA sur une flotte électrique.

La tendance pour l’électrique s’amplifie et de plus en plus de gestionnaires de flotte sont dans les starting-blocks pour effectuer la transition de leur parc. Kuantic, l’un des acteurs dans les solutions télématiques, s’adapte aussi à la transition énergétique du secteur. Le groupe a annoncé travailler depuis plusieurs mois dans l’implémentation des nouveaux flux de données liés aux véhicules électriques et hybrides pour ses "outils, boîtier et plateforme d’analyse télématique".

Kuantic souhaite mettre à disposition des gestionnaires de flotte un outil leur permettant de les assister dans leur transition vers l’électrique. Le groupe étudie de nouvelles manières de présenter les données pour des parcs souvent constitués de plusieurs marques et plusieurs modèles, qu’ils soient thermiques, électriques ou hybrides. En complément des données télématiques habituelles, de nouveaux indicateurs autour de la charge sont au programme. Les gestionnaires pourront ainsi comparer ces données avec le coût d’un modèle thermique.

Un test grandeur nature avec des véhicules électriques PSA

Pendant six mois, en avant-première avec PSA, Kuantic a pu vérifier la fiabilité des données remontées vers le boîtier embarqué sur une flotte de 130 véhicules "multi-modèles" du constructeur. Outre la cohérence des informations remontées, les partenaires ont travaillé sur l’amélioration de la "présentation des fonctions spécifiques à ces véhicules" dans la plateforme Axodel. Kuantic initie parallèlement un test sur des modèles hybrides Renault, en collaboration avec la DIAC.

"PSA a annoncé dès 2019 que tous ses nouveaux modèles de véhicules disposeraient systématiquement d’une version hybride ou entièrement électrique. D’ici fin 2021, soit en l’espace de 2 ans, 14 nouveaux véhicules électrifiés auront été lancés. C’est un bond en avant qui nécessite un focus de la part de Kuantic pour que sa technologie réponde à ces tendances du marché", développe Samuel Vals, directeur commercial de Kuantic.