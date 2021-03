La famille Fiat 500 lance une version Hey Google

En phase de renouvellement, la citadine italienne et toutes ses déclinaisons se dotent d'un assistant vocal à la faveur d'un partenariat avec Google. Fiat a confié l'intégration de ce système à Mopar et offre au géant californien une visibilité inédite.

Cela aura pris le temps, mais Google a fini par signer une série spéciale chez un constructeur automobile. Non chez Renault ou Nissan, nouveaux partenaires globalisés du géant californien, mais chez Fiat. La marque italienne a présenté le 31 mars 2021 une série spéciale de la famille 500 baptisée Hey Google du nom de l'assistant vocal qui va accompagner les conducteurs.

Cette relation exclusive porte précisément sur toutes les déclinaisons de la 500, dont la citadine classique, la 500C, la 500X et la 500L. "Nous nous concentrons sur ces modèles dans une logique de série spéciale et nous n'aspirons pas à le déployer à court terme sur d'autres modèles de la gamme", affirme-t-on du côté de Turin. L'idée de ce partenariat étant né de l'observation qu'environ 50 % des clients de cette nouvelle génération ont téléchargé l'application Fiat après la livraison. "Il y a un besoin de connectivité évident", a-t-il été expliqué en conférence.

Fiat a confié une partie du projet à sa filiale Mopar qui a eu la mission de monter et de connecter le boîtier de communication au service Google Assistant. De fait, les propriétaires pourront avoir un fort niveau d'interaction avec leur véhicule, aussi bien à bord que depuis leur téléphone mobile ou leur enceinte connectée. Le boîtier de l'équipementier remontant nombre de données propres à la voiture.

Cette gamme de Fiat 500 arrivera prochainement en concession. Il faudra compter environ 18 000 euros pour la 500 berline, 24 000 euros pour la 500X et 23 000 euros pour la 500L qui, contrairement aux deux autres, ne sera disponible qu'en thermique pure (1,4 l de 95 ch essence et 1,3 l turbodiesel Multijet de 95 ch) et non en hybride également.

Pour mémoire, la Fiat 500 attire une clientèle âgée en moyenne de 42 ans, le SUV 500X plaît aux acheteurs de 46 ans en moyenne, tandis que la 500L est commandée par des personnes de 50 ans environ. "Nous avons rendu la technologie inclusive", répètent les cadres de Fiat.