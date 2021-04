Stellantis en dit plus sur ses utilitaires à hydrogène

Les premiers véhicules utilitaires légers de Stellantis fonctionnant à l’hydrogène prendront la route d’ici la fin de l’année 2021. Ils afficheront une autonomie d’au moins 400 kilomètres.

Le groupe automobile Stellantis a confirmé, le mercredi 31 mars 2021, qu'il allait lancer à destination des professionnels une offre d'utilitaires fonctionnant à l'hydrogène. Trois modèles seront concernés : le Peugeot Expert, le Citroën Jumpy et l’Opel Vivaro.

Stellantis livrera d'ici à la fin de l'année les premiers exemplaires qui combineront un système de pile à combustible à hydrogène composé de trois réservoirs offrant une capacité de stockage de 4,4 kg de carburant et une batterie électrique de 10,5 kWh rechargeable via une borne. Les réservoirs d’hydrogène seront logés sous le plancher et la batterie sous la banquette de sièges.

L’ensemble fournira une autonomie supérieure à 400 kilomètres en cycle WLTP, dont une cinquantaine en mode 100 % électrique grâce à la batterie. Il sera possible de faire le plein d’hydrogène en moins de trois minutes. Stellantis assure que cette nouvelle évolution touchant ses produits, déjà déclinés en versions 100 % électriques, n’aura aucun impact sur le volume de chargement et la charge utile, qui pourront respectivement atteindre 6,6 m3 et 1 100 kg. A noter que seules les versions moyennes et longues seront concernées par cette transformation.

Assemblage en Allemagne

Les camionnettes seront assemblées sur le site Opel de Russelsheim, dans l'ouest de l'Allemagne, qui centralise les compétences de Stellantis dans l'hydrogène. Les réservoirs des véhicules seront quant à eux fabriqués en France par Faurecia, l'ex-filiale de PSA, et les piles à combustible par Symbio, la coentreprise dans l'hydrogène de Michelin et Faurecia.

Avec cette nouvelle offre d'utilitaires à hydrogène, Stellantis vise une nouvelle clientèle de professionnels, qui conduit fréquemment sur de longues distances et souhaite pouvoir faire le plein rapidement. Des besoins auxquels les véhicules 100 % électriques ne peuvent répondre pour le moment.

Les constructeurs français se veulent décidemment à la pointe du mouvement hydrogène puisque Renault a dernièrement confirmé l’arrivée d’un Master hydrogène dans les prochains mois. De plus amples informations à ce sujet devraient être livrées d’ici l’été par la marque au losange.