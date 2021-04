Atos se lance dans le tout électrique pour 2024

Atos a annoncé, le 31 mars 2021, sa volonté de convertir l’intégralité de sa flotte d’entreprise à l’électrique d’ici 2024. Le groupe ambitionne d’atteindre le "zéro émission nette" pour 2028.

Plus du tiers des flottes seraient en capacité d’être totalement électrifiées en Europe. Atos l’a bien compris, puisque que la société a annoncé la conversion de ses 5 500 véhicules d’entreprise par des modèles électriques. Avec cet engagement, le groupe espère réduire les émissions de carbone de son parc mondial de 50 % dans les trois ans et prévoit d’atteindre le "zéro émission nette" pour 2028. Elie Girard, directeur général d’Atos justifie son initiative : "Face à l'urgence climatique, il y a une responsabilité collective d'agir maintenant pour réduire les émissions de CO2. L'adoption d'une flotte de véhicules d’entreprise entièrement électrique d'ici 2024 est une étape importante pour atteindre nos ambitions".

Pour parvenir à cet objectif, Atos compte installer des stations de recharge "multi-véhicules" sur différents sites. Ainsi, pour 2024, le nombre de points de recharge devrait passer de 100 à plus de 500. À la manière du partenariat entre SAP Lab et Zeplug, le groupe permettra aussi à ses employés ayant opté pour un VE de se faire installer une borne de recharge à leur domicile.

Stellantis et Renault pour l’électrification de sa flotte

Afin d’apporter plus de variétés de véhicules dans son parc, Atos travaille avec Renault et Stellantis. Le groupe prévoit aussi de s’appuyer sur un réseau de fournisseurs, qui ont pris des engagements stricts en matière de recyclage, et le cas échéant de réutilisation des batteries de leurs véhicules, précise le communiqué. "Bien que le marché des véhicules électriques soit encore jeune, la technologie est suffisamment mature pour être utilisée dans les flottes d'entreprise grâce aux efforts de constructeurs automobiles de premier plan comme Renault et Stellantis. Nous sommes fiers de conduire ce changement et de donner à nos employés les moyens de faire de même" déclare Elie Girard.

Ce n’est pas la première initiative du groupe en faveur d’une mobilité verte. Entre autres, le groupe à déjà instauré un service de covoiturage électrique, une valorisation du télétravail ou encore favorisé l’usage des transports en commun "sans carbone chaque fois que cela est possible". Ces mesures s’étendront sur la globalité de ses sites, y compris les nouveaux, adaptés pour une mobilité durable.