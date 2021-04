Les flottes sur un bon rythme en mars 2021

Les ventes aux entreprises se sont envolées de 177,8 % au mois de mars, un phénomène logique vu les événements de l’an dernier à la même époque. Un rebond qui a surtout profité aux modèles hybrides. Quant au diesel, il n’en finit plus de chuter.

Souvenez-vous de mars 2020 quand, le 17 du mois, le pays tout entier s’est confiné, provoquant un arrêt soudain de toute l’économie. Le marché automobile n’avait pas échappé à la récession, à l’image d’un canal des flottes en chute libre de 63,5 %, à 30 710 unités. Un an plus tard, la situation sanitaire n’est guère plus reluisante mais le pays a retrouvé un niveau d’activité standard.

Cela se traduit, en ce qui nous concerne, par un marché automobile B2B en net rebond de 177,8 % en mars, à 85 325 unités. Surtout, ce bilan s’avère meilleur que celui de mars 2019, époque à laquelle 84 113 voitures particulières et utilitaires légers avaient été mis à la route pour le compte des professionnels.

Le diesel en chute libre

Une analyse plus détaillée du mois écoulé nous permet de voir que 49 405 voitures particulières ont été immatriculées en B2B. Soit une progression de 175,1 %. Comme depuis le début de l’année 2021, le diesel a poursuivi sa chute, se limitant à 19 077 immatriculations et une part de marché historiquement basse de 38,6 %.

Sont visibles dans son rétroviseur les modèles essence et hybrides, respectivement avec 15 091 (30,6 % de PDM) et 12 169 (24,6 % de PDM) unités. Signe que les entreprises anticipent les futures restrictions de circulations liées aux zones à faibles émissions, dont le diesel sera la première victime. Quant aux modèles électriques, ils n’ont guère brillé avec 2 907 immatriculations, progressant de "seulement" 88,2 %.

Au cumul du premier trimestre 2021, les chiffres sont bien orientés avec 124 467 mises à la route, soit une évolution positive de 26,5 %. Un volume réparti de la manière suivante : 51 596 modèles diesel (-3,4 %), 37 520 modèles essence (+31,3 %), 28 794 modèles hybrides (+162,8 %) et, enfin, 6 102 modèles électriques (+14,2 %). La part de marché du diesel est passée en un an de 54,3 % à 41,5 %.

Les VUL sur une bonne dynamique

Concernant les utilitaires légers, le mois de mars a également été positif avec 35 920 immatriculations (+181,6 %), sans mouvement significatif au niveau des énergies. Depuis janvier, 92 899 mises à la route ont été enregistrées (+36 %).