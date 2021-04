ALD lance son offre de location longue durée de vélo électrique

ALD Automotive s'est associé à la start-up Azfalte pour proposer de la location longue durée de vélo à assistance électrique. Les entreprises pourront proposer ce moyen de mobilité à leurs employés à partir de 50 euros par mois.

En parallèle des mesures de distanciation sociales qui pénalisent les transports en commun ou le covoiturage, le vélo de fonction connaît un véritable essor dans les entreprises. En collaborant avec la start up Azfalte, ALD Automotive illustre cet engouement pour les deux roues.

Avec l'offre ALD Bike, le loueur longue durée et la start-up proposent un catalogue de plus de 200 modèles variés. Cette offre comprend une LLD de 36 mois d’un vélo à assistance électrique avec tous ses accessoires. Elle comprend aussi l’entretien, la maintenance, l’assurance vol/casse et assistance. La commercialisation est ouverte depuis le début d’année 2021, à partir de 50 euros par mois. Les entreprises peuvent proposer un "vélo de fonction" ou un complément "mobilité douce" pour les salariés ayant déjà souscrit à une voiture de fonction.

ALD Switch en complément

Le service ALD Switch peut compléter l’offre ALD Bike. Elle permet d'ajouter, au contrat inital de LLD vélo, la location d'un véhicule de 30 à 60 jours par an. En fonction du véhicule et de la période de mise à disposition, le service est proposé à partir de 80 euros par mois. Cette offre ALD Switch existe depuis plusieurs années dans le domaine automobile afin de simplifier l’accès aux véhicules électriques dans les flottes.

ALD Bike est incorporé dans l’offre commerciale ALD Automotive. Ainsi, le loueur propose une "relation commerciale et une facturation uniques", mais aussi "un reporting consolidé pour tous les contrats LLD" via My ALD Manager.