Carton plein pour la marque Peugeot sur le marché français

Malgré un contexte difficile, la marque Peugeot collectionne les premières places et affiche toujours des carnets de commandes en forte hausse, de l'ordre de 25 % par rapport à l'année dernière.

Une part de marché de 19,3 % sur le premier trimestre 2021, des volumes d'immatriculation qui s'élèvent à 85 323, en baisse de "seulement" 13,5 % par rapport à la même période 2019, première marque sur le canal des particuliers... Peugeot accumule les premières places depuis le début de l'année malgré un contexte difficile sur le marché des particuliers et des professionnels.

"Nous avons la chance d'avoir une gamme qui plaît beaucoup, et de ce fait nous obtenons de bonnes performances sur les canaux des particuliers et des sociétés", confirme Guillaume Couzy, nommé récemment directeur de Stellantis pour la France et accompagné lors de ce point presse par Christophe Prévost, son successeur pour Peugeot sur le marché français.

Cette dynamique devrait se poursuivre dans les mois à venir au regard des carnets de commandes de la marque qui restent à un niveau très élevé de 25 à 30 % supérieurs par rapport à l'année dernière.

Alors que le canal des véhicules de démonstration a pesé près de 17,9 % des immatriculations totales sur le trimestre, Peugeot n'en adresse que 14,9 %. "Cette part un peu plus importante des véhicules de démonstration sur le marché global s'explique essentiellement par un phénomène lié à la fin de l'année 2020. Nous avons assisté à un tel assainissement des canaux en 2020 pour limiter les stocks dans les réseaux, que cette remontée est tout à fait normale", justifie Guillaume Couzy.

Sur le premier trimestre, Peugeot réalise 12,7 % de son volume sur les véhicules électrifiés proche de l'objectif de 15 % que la marque s'est fixée pour toute l'année. D'autant que la nouvelle 308, dont le lancement interviendra au début de l'automne sera proposée en deux versions hybrides et une autre 100% électrique.