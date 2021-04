Avec 5 741 ventes au premier trimestre 2021, le Renault Captur est l'hybride rechargeable le plus vendu sur le marché français.

Baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs en mars 2021

La baisse des émissions de CO2 sur les véhicules neufs se poursuit en mars avec une moyenne de 110,7 g/km soutenue par les véhicules hybrides et principalement hybrides dont les ventes explosent.

Soutenu par les ventes de véhicules hybrides, et dans une moindre mesure, par celles des modèles électriques, les émissions de CO2 WLTP sur les ventes de VN continuent à baisser. En mars, elles sont tombées à une moyenne de 110,7 g/km contre 118,8 g/km à la même époque l'année dernière. Elles n'ont pour autant, pas atteint leur record. En décembre 2020, la moyenne était de 110,4 g/km, portée par les voitures électriques que les constructeurs avaient dû immatriculer afin de réduire la pression réglementaire.

Pour rappel, les ventes de modèles hybrides et hybrides rechargeables affichent une part de marché sur les trois premiers mois de l'année de 23 % (dont 7,1 % pour les hybrides rechargeables), soit 101 683 unités. Leur part de marché a plus que doublé en un an. Quant aux modèles électriques, ils représentent une pénétration de 6,9 % (30 439 unités).