La Dacia Spring est dans les agences E.Leclerc Location

Dans le cadre de son partenariat unique avec Renault, E.Leclerc Location accueille les premières Dacia Spring dans son réseau de 510 agences. Elle seront louées à partir de cinq euros par jour.

L’arrivée du véhicule électrique le plus abordable du marché devrait faire les choux gras de E.Leclerc Location. Effet, le geant de la distribution alimentaire a annoncé, mardi 6 avril 2021, l’accueil des premières Dacia Spring dans ses agences. Le modèle y sera disponible en location à cinq euros par jour sans engagement de durée, incluant l’assurance et l’entretien. Des Renault Zoe seront aussi de la partie à un tarif de six euros par jour. Un top départ officialisé au centre E.Leclerc d’Orly (94), en présence du directeur général de Renault, Luca de Meo et du président du comité stratégique des centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc.

Cette annonce n’est pas vraiment une surprise, puisque E.Leclerc avait annoncé le 30 novembre 2020, la commande de 3 000 Dacia Spring et 1 000 Renault Zoé. Ce nouveau modèle 100 % électrique Dacia est disponible en précommande pour les particuliers depuis le 20 mars, avec des premières livraions prévues cet automne. Ce seront donc les clients de E.Leclerc qui seront les premiers automobilistes à pouvoir rouler avec, d’ici à la fin du printemps.

"Nous contribuons à rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre, en prix, en praticité, en proximité. Je suis convaincu que la mobilité de demain se construira en écosystème avec des partenariats utiles, concrets et de terrain comme celui-ci" se réjouit Luca De Meo

Un partenariat de 10 ans, en faveur de l’électrique

La collaboration Renault et E.Leclerc ne date pas d’hier et remonte à 2010. Les deux partenaires avaient notamment entamé un programme en faveur de l’électrique, avec l’installation d’infrastructures de recharge sur les parkings des magasins en 2011. Un an plus tard, E.Leclerc avait acheté des véhicules de fonction, Renault Zoe, pour ses employés.

Ce nouveau partenariat marque une nouvelle étape pour les deux groupes . "Je suis très heureux de voir notre engagement en faveur de la voiture électrique prendre ce nouvel élan aujourd’hui. Il va dans le sens des combats d’E.Leclerc en faveur de l'environnement et du pouvoir d'achat. C’est aussi une vraie fierté de le faire avec le Groupe Renault et sa marque Dacia." affirme Michel-Edouard Leclerc.

