Tesla dépasse ses objectifs au premier trimestre 2021

Le succès du Model Y en Chine a dopé les ventes et la production de Tesla au premier trimestre 2021. Un bon démarrage qui pourrait se traduire par un total record de 850 000 ventes sur l’année.

Tesla a dépassé les attentes de Wall Street entre janvier et mars 2021 en produisant et en livrant davantage de modèles que ne l'avaient prévu les analystes en dépit d'un contexte difficile pour le secteur. Le constructeur de véhicules électriques a indiqué, vendredi 2 avril 2021, avoir livré 184 800 véhicules au premier trimestre, là où le marché avait tablé sur environ 168 000, selon des données compilées par le cabinet Factset. 180 338 voitures ont été produites à la même période, un chiffre lui aussi plus élevé que les prévisions.

La totalité de la production et l'immense majorité des livraisons se composent de la berline Model 3 et du SUV Model Y. "Nous sommes encouragés par la bonne réception du Model Y en Chine et nous avançons rapidement vers une pleine capacité de production", a indiqué la marque dans un communiqué. "Les nouveaux Model S et Model X ont été incroyablement bien reçus, le nouvel équipement ayant été installé et testé au premier trimestre, et nous commençons tout juste à augmenter la production", est-il ajouté.

A lire également : Les bons comptes de Tesla en 2020

Comme l'ensemble de l'industrie automobile, la marque d'Elon Musk a dû faire face à la pénurie de puces électroniques, qui entrave la production. Mais les chiffres de Tesla restent supérieurs à ceux du premier trimestre de l'année dernière, au moment où le coronavirus avait commencé à se propager à travers la planète et à paralyser l'économie mondiale.

"Nous pensons que la Chine et l'Europe ont été particulièrement robustes ce trimestre et que Tesla est en route pour dépasser les 850 000 livraisons par an, ce qui est bien au-dessus des bruits de couloir les plus optimistes", commente Dan Ives, analyste chez Wedbush. "Avec la vague écolo initiée par Joe Biden aux Etats-Unis cette semaine et l'envolée de la demande mondiale en véhicules électriques (...), nous pensons que ces chiffres de livraisons représentent un changement de paradigme et de sentiment pour l'avenir", ajoute l'expert. Tesla doit présenter ses résultats du premier trimestre le 5 mai prochain. (avec AFP)